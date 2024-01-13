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خريطة المشاركات الخارجية لمنتخب الكراتيه مرهونة بالميزانية

1/13/2024 2:05:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تكثف اللجنة المؤقتة للكراتيه جهودها، لتوفير الدعم المناسب للمنتخبات الوطنية، من أجل ضمان مشاركتها في 15 بطولة مهمة في العام الحالي.
وتنتظر اللجنة المؤقتة، تحديد ميزانية اللجنة الأولمبية، لاعتماد خطة سير عمل اللجنة لحين إقامة الانتخابات بعد أولمبياد باريس 2024.
ولتعزيز هذا الجانب، طالبت اللجنة أعضاء الهيئة العامة العاملين والمراقبين بدفع اشتراكاتهم السنوية، وفقا للنظام الأساسي للاتحاد، وذلك قبل الساعة 12 من آخر الشهر المقبل، لتفادي إسقاط عضويتهم وفقا للنظام الأساسي.
وطلبت وزارة الشباب من الاتحادات الرياضية التي تقع مقراتها في مدينة الحسين للشباب، دفع الإيجار المقرر لمقراتهم، ومنها اتحاد الكراتيه، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على ميزانية الاتحاد.
وتسعى اللجنة المؤقتة لتوفير الدعم المطلوب وفقا للميزانية، من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات ضمن منافسات الدوري العالمي في باريس نهاية الشهر الحالي.
ويكثف المنتخب الوطني تدريباته بقيادة المدير الفني المصري محمد إبراهيم، استعدادا للمشاركة في الجولة الأولى من الدوري العالمي، التي ستقام في باريس بالفترة من 26 إلى 28 من الشهر الحالي.
وركز موقع الاتحاد الدولي أول من أمس، على أبرز اللاعبين المشاركين بعد إغلاق باب التسجيل، ومنهم البطل الأردني عبد الرحمن المصاطفة.
وإلى جانب المصاطفة، سجل للمشاركة في البطولة 4 لاعبين من المنتخب الوطني هم: محمد الجعفري وعفيف غيث وعبد الله حماد وحسن المصاروة.
وقال الناطق الإعلامي للجنة المؤقتة للكراتيه د. إياد الملاح في حديثه لـ"الغد": "أصبحت الكراتيه الأردنية محطة إقليمية مهمة، من حيث إقامة المعسكرات التدريبية العالمية، وبات لاعبو المنتخب الوطني يحتلون مراكز متقدمة في التصنيف الدولي، وتنتظر المنتخب الوطني مشاركات مهمة وكثيرة".
ونوه: "وضع المدير الفني محمد إبراهيم خطة تدريبية لرفع سوية اللاعبين فنيا، ومساعدتهم من خلال الاحتكاك، على تحقيق إنجازات أكبر على الصعيد الدولي، حيث يعمل وجهازه التدريبي باحترافية عالية، ما يؤثر إيجابيا على اللاعبين في البطولات من الجوانب كافة، من دون أدنى شك سنقوم باتخاذ التدابير اللازمة وتوفير بيئة تنافسية مناسبة للاعبين، وسنبحث عن فرص تمكننا من رفد خزينتنا بموارد مالية، للمشاركة في مزيد من البطولات، ولا سيما أن الكراتيه تسير في الاتجاه الصحيح، كما أن المركز الأولمبي لإعداد اللاعبين، يقوم بدور كبير في عملية تحضير اللاعبين بالشكل المطلوب، تماشيا مع الاستحقاقات المقبلة".

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