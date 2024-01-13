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118 لاعبا في التجمع الأولي لمنتخبات المصارعة

1/13/2024 2:05:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – ينظم اتحاد المصارعة، تجمعا أوليا يشارك فيه نحو 118 لاعبا يمثلون الأندية المحلية في مختلف الفئات العمرية للمصارعة بنوعيها "الحرة والروماني"، وذلك تمهيدا لاختيار الأفضل منهم وضمهم إلى المنتخبات الوطنية، كل في فئته المعتمدة، تأهبا للمشاركة في البطولات العربية والقارية الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد للموسم الحالي 2024.
ووفقا للحكم نايف علوش، المستشار الفني لاتحاد المصارعة وعضو اللجنة الفنية، فإن اتحاد المصارعة خاطب مدربي الأندية مؤخرا لتسمية أفضل اللاعبين لديهم، تمهيدا لإخضاعهم إلى اختبارات تنافسية ومهارية، تفضي لاختيار النخبة منهم، والتي يسعى اتحاد المصارعة للعمل عليها حاليا، مؤكدا أن الجولة الأولى من بطولة دوري المصارعة ستكون حاسمة في اختيار بعض اللاعبين.
وينخرط في تجمع المصارعة الرومانية 45 لاعبا بالفئتين تحت 15 و17 عاما، و30 لاعبا بالفئتين تحت 20 و23 عاما، بمعدل 3 حصص تدريبية في الأسبوع بإشراف المدربين يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر، فيما يتواجد تجمع المصارعة الحرة بـ 23 لاعبا بالفئتين تحت 15 و17 عاما، و20 لاعبا بالفئتين تحت 20 و23 عاما، وبمعدل 3 حصص تدريبية في الأسبوع بإشراف المدربين رمزي وهاني المرافي.
ويؤكد علوش في حديثه لـ (الغد): "نركز على فحص الجوانب الاختبارية للاعبين من خلال عقد المنافسات الداخلية في التجمع، وكذلك المهارية، نريد الوقوف على قدرات اللاعبين واختيار الأفضل منهم".
وتقام الجولة الأولى من بطولة دوري المصارعة للفئات تحت 12 و15 روماني وحرة في الفترة من 24 إلى 27 كانون الثاني (يناير) الحالي، والتي ستشهد أيضا إقامة بطولة السيدات للأوزان الحرة.
وسينخرط اللاعبون الذين يقع عليهم اختيار اللجنة الفنية في تمثيل المنتخبات الوطنية، بمعسكر داخلي يقام في نيسان (أبريل) المقبل، ويضم نخبة من لاعبي ولاعبات دول، الولايات المتحدة الأميركية وبلغاريا ورومانيا وأوكرانيا وبولندا، حيث يقول علوش في هذا الصدد: "تشكل المعسكرات فرصة للاستثمار والتطور، ونسعى لأن يكون الأردن مركزا إقليميا لتنظيم واستضافة المعسكرات الدولية، والتي ستعود بفوائد عديدة على اللاعبين والمدربين والحكام"، مشددا على تنظيم بطولة دولية في ختام المعسكر بين اللاعبين المشاركين كافة.
ويشارك المنتخب الوطني للمصارعة في بطولة العرب للفئتين تحت 17 و23 عاما، والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية في الفترة من 3 إلى 7 آذار (مارس) المقبل، قبل أن تستضيف المملكة بطولة آسيا تحت 17 و23 عاما بالفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، وتسبقها المشاركة في بطولة العرب تحت 15 و20 عاما في الجزائر، كما يشارك المنتخب الوطني في بطولة آسيا للفئتين تحت 15 و20 عاما، والتي تحتضنها السعودية أيضا بالفترة من 6 إلى 14 تموز (يوليو) المقبل، فيما تقام البطولة العربية للرجال في تونس خلال النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

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