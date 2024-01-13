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أندية المحترفين تبدأ تحضيراتها بمواجهات ودية وسط أزمة كبيرة

1/13/2024 2:05:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – رغم الظروف المالية الصعبة التي تضرب أندية المحترفين لكرة القدم، تواصل الفرق تدريباتها وسط عدم استقرار فني نتيجة مطالبات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بمستحقاتها، وغياب الإدارات عن الساحة ليتولى المدير الفني عملية إقناع اللاعبين بالالتزام بالتدريبات، استعدادا لمرحلة الإياب التي تنطلق بعد إقامة المباريات المؤجلة المقررة بعد 3 أيام من عودة منتخب النشامى من مشاركته في نهائيات كأس آسيا التي تجري حاليا بقطر.
وتستثمر فرق المحترفين فترة التوقف الطويلة، لخوض العديد من المباريات الودية، لتجربة عدد من اللاعبين ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، وسط غياب لاعبي المنتخب الوطني، والمحترفين الذين يلعبون مع منتخبات بلادهم.
متصدر ترتيب دوري المحترفين فريق الحسين إربد، باشر تدريباته بعد فترة توقف طويلة، أعقبت نهاية مرحلة الذهاب من الدوري، بقيادة مديره الفني البرتغالي جواو موتة والذي عاد بعد غياب من دورة تدريبية بالبرازيل، وسيخوض "الأصفر" العديد من اللقاءات الودية في الأيام المقبلة، يحمل الحسين الموسم الحالي طموح مدينة إربد لإحراز لقب الدوري لأول مرة في تاريخيه.
فريق الفيصلي الذي بدأ مبارياته الودية بمواجهة المنتخب الأولمبي، انتهت لصالح الأخير بهدفين لهدف، استضاف يوم الخميس الماضي، على ملعبه فريق الأهلي في لقاء تحضيري، حيث سيطر التعادل الإيجابي 1-1على اللقاء، وسجل هدف الفيصلي مهاجمه عارف الحاج، فيما أحرز للأهلي لاعبه عمر خضر.
وشهدت المباراة، مشاركة اللاعبين الجدد في الفريقين، وهم: صهيب أبو هشهش، بكر كلبونة (الفيصلي) وخالد الصياحين (الأهلي).
وتلقى الفيصلي خبرا مزعجا، بعد خروج لاعبه محمد كلوب للإصابة خلال المباراة، بعد أن تبين أن اللاعب يعاني من قطع بالرباط الصليبي، وبحاجة إلى إجراء عملية جراحية حسب البيان الذي أصدره النادي أمس.
وتستمر مواجهات الفيصلي الودية خلال الأيام المقبلة، حيث يواجه نظيره فريق الجليل في الثامن عشر من الشهر الحالي، ويستضيف في المباراة الرابعة، فريق معان في الرابع والعشرين من الشهر ذاته، فيما يلعب فريق الأهلي مع نظيره فريق شباب الأردن في تجربة ودية تقام على ملعب الشباب يوم الخميس المقبل.
وأعلن نادي الوحدات، أن فريق الكرة الذي يواصل تدريباته بقيادة المدير الفني أمجد أبو طعيمة، على ملعب النادي في المجمع الرياضي بمنطقة غمدان، سيواجه منتخب الأمن العام في مباراة ودية تقام يوم الخميس المقبل على ملعب النادي، والتي تأتي بطلب من أبو طعيمة لتقييم جاهزية اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية.
وضمن تحضيراتهما المكثفة، خاض فريقا الرمثا والعقبة مباراة ودية انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ويرنو كلا الفريقين من الاستفادة من اللاعبين الموجودين حاليا خصوصا اللاعبين الشباب بأفضل صورة، في ظل حرمان الفريقين من عملية تسجيل اللاعبين، في الوقت الذي يبحث فيه الجهازان الفنيان بقيادة وسيم البزور "الرمثا" ورائد الداوود "العقبة" عن مباريات ودية إضافية خلال الفترة المقبلة.
ويواصل فريق شباب الأردن تدريباته بروح مرتفعة بعد رفع القيد عن التسجيل، والبدء باستقطاب عدد من اللاعبين لتعزيز صفوفه في مرحلة الإياب، ويعمل المدير الفني محمود الحديد على إيجاد توليفة مميزة من اللاعبين، خصوصا وأنه يملك مجموعة من اللاعبين الشباب، فيما غادر الفريق مدافعه شوقي القزعة الذي تعاقد مع فريق الوحدات، وسيواجه الشباب نظيره الأهلي يوم الخميس المقبل، كما يستقبل فريق الوحدات في مباراة تجريبية خلال الأسبوع المقبل.
وبدأ فريق معان تدريباته وتحضيراته بقيادة المدير الفني الجديد مهند المحارمة، والذي يعرف قدرات وإمكانيات اللاعبين جيدا بصفته كان يعمل مديرا إداريا خلال فترة قيادة المدير الفني السابق أمجد أبو طعيمة.

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