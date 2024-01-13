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طب الأسنان يدفع البطيخي لاقتحام عالم التدريب بعد اعتزاله كرة السلة

1/13/2024 2:05:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يمثل مدرب كرة السلة، زيد حسين البطيخي، أنموذجا حيا لشخصية تدريبية، نجحت في خلق التوازن بين دراسة وممارسة مهنة طب الأسنان، واقتحام عالم تدريب "الكرة البرتقالية".
زيد حسين البطيخي (26 عاما)، ما يزال طالبا على مقاعد الدراسة في الجامعة الأردنية، ويدرس اختصاص التركيبات السنية الثابتة والمتحركة، ويغازل طموحاته بتعزيز خبراته وصقلها في الولايات المتحدة الأميركية في المستقبل القريب، لإطلاق العنان أمام طاقاته التدريبية.
ويقول البطيخي حول بداياته لعب كرة السلة: "لقد بدأت ممارسة رياضات عدة، ومنها كرة السلة عندما كنت أبلغ من العمر 7 أعوام، خاصة وأنني أنحدر من عائلة رياضية، حيث إن والدي المهندس حسين يحرص دوما على دعم الرياضة المحلية ويحفزني على ترك بصماتي فيها".
ويضيف في حديثه لـ (الغد): "اكتشفت نفسي مبكرا في كرة السلة، واتجهت للعب في فرق الفئات العمرية للنادي الأرثوذكسي، وحظيت بشرف تمثيل المنتخب الوطني للفئتين تحت 16 و18 عاما"، مؤكدا أن توجهه لدخول مرحلة دراسة طب الأسنان دفعه لاعتزال اللعب في مرحلة سنية مبكرة، بعد فشله في ايجاد توازن بين اللعب والدراسة، التي تمثل سلاحه لمواجهة تحديات المستقبل".
ويشير: "الابتعاد عن كرة السلة لاعبا، دفعني للتفكير في البقاء جزء من عائلة ومنظومة اللعبة التي أحببتها، فقررت اقتحام عالم التدريب بعدما عاصرت مدربين أكفاء، يبرز منهم الأميركي بول كافتر ومروان معتوق وفادي صابات ويوسف أبو بكر".
ويستطرد: "حصلت على دورات تدريبية وواكبت التطورات المستمرة على اللعبة، كما أن هناك مدربين محليين أمثال فادي صابات ووسام الصوص ووسام دغلس ونهاد ماضي، لم يبخلوا في دعمي ونصحي".
ولم يخف البطيخي سعادته بالثقة الكبيرة التي منحته إياها إدارة الأرثوذكسي بتعيينه مديرا فنيا للفريق الأول للأرثوذكسي بدوري الناشئين تحت 16 سنة، بعد نجاحه في كسب احترام الجميع منذ ظهوره الأول بالموسم الماضي مع نجوم الأرثوذكسي في البطولة ذاتها، لافتا: "المنافسة قوية ونتائجنا مرضية".
ويتابع: "البعض يراني صغيرا على التدريب وأنني أحتاج مزيدا من الوقت لاكتساب الخبرات، لكن هذه التعليقات تحفزني على مواصلة العمل وتطوير مستواي واكتساب الخبرات"، مشددا على نجاحه اليوم في الموازنة بين علاج المرضى وإكمال دراسة الطب في التخصصات العليا وبين تدريب فريق كبير بحجم الأرثوذكسي، بعدما عجز عن خلق هذه الحالة من التوازن لاعبا.
ويؤكد: "عملي في الطب يحفزني على النجاح بكرة السلة، فالطب مهنة إنسانية وتتطلب الدقة والإخلاص، وهو ما يساعدني في التدريب من خلال وضع كامل معرفتي في فهم وإدراك التفاصيل الدقيقة للاعبين، واكتساب احترامهم وثقتهم وتوجيههم نحو الأفضل".
ويرى البطيخي، أن الوضع العام لكرة السلة الأردنية يبدو الأفضل منذ سنوات، مثمنا جهود اللجنة المؤقتة في الاهتمام بقطاع الفئات العمرية، حيث يقول في هذا الصدد: "عدم وجود دوري ممتاز هذا العام سيؤثر على اللاعب المحلي من الجانبين الفني والتسويقي، لكنني متفائل بإمكانية إيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة".
وشدد على أن بطولة دوري الناشئين تحت 16 عاما للموسم الحالي، تعد الأقوى منذ نحو 12 عاما، في ظل المشاركة القياسية لنحو 20 فريقا، لافتا إلى أن: "الاهتمام بقطاع الناشئين وصقل مواهبهم هو الرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية وفرق الرجال على مستوى الأندية".
ويطمح البطيخي إلى أن ينجح في إحراز لقب دوري الناشئين مع الأرثوذكسي هذا الموسم، وبما يمهد الطريق أمامه ويحفزه على خلق فرصة للتدريب واكتساب خبرات جديدة في الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا: "أريد التطوير من نفسي وخدمة بلدي والمنتخبات الوطنية، لرفع اسم الأردن عاليا في المحافل الدولية".
ومن الجدير بالذكر، أن "صانع الألعاب" زيد البطيخي خاض الموسم 2021 مع فريق الجبيهة للرجال، قبل أن يعتزل اللعب ويقتحم عالم التدريب من بوابة الأرثوذكسي، الذي ينافس معه اليوم على لقب دوري تحت 16 للناشئين، بعد نجاحه في تصدر مجموعته الأولى مع ختام منافسات المرحلة الأولى.

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