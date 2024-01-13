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مشاركة كبيرة في تجمعات الواعدين بكرة اليد

1/13/2024 2:05:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- شارك أكثر من 100 لاعب ولاعبة في اللقاءات الودية، والتي أقامها الاتحاد الأردني لكرة اليد أمس، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وجمعت بين تجمعات مراكز الواعدين والواعدات في مناطق عمان وإربد وجرش.
وتهدف هذه اللقاءات التي اعتاد الاتحاد الأردني على إقامتها سنويا، للوقوف على المستويات الفنية للمراكز بعد أن خضعت في الفترة الماضية إلى برامج تدريبية بإشراف عدد من المدربين المحليين، حيث يشرف على تجمع مركز عمان (الواعدين) المدرب طلال قصقص، ويشرف على تجمع مركز عمان (الواعدات) المدرب محمد فضل، ويشرف على تجمع مركز إربد (الواعدين) المدرب يزن الطعاني، وتشرف على تجمع مركز إربد (الواعدات) المدربة رشا عبيدات، ويشرف على تجمع مركز جرش (الواعدين)
المدرب حسن الوهيبي.
ويولي الاتحاد الأردني لكرة اليد اهتماما كبيرا بمراكز الواعدين، ويعمل على دعمها ورعايتها من خلال البرامج التي يعتمد عليها، والتي حققت نجاحات كبيرة منذ بدء المشروع مطلع العام 2018، حيث نجحت مراكز الواعدين في تخريج الكثير من اللاعبين، الذين مثلوا الأندية المحلية، والتحق عدد منهم بصفوف المنتخبات الوطنية، والتي استفادت كثيرا من هذه التجربة، حيث تتألف قائمة المنتخبات الوطنية حاليا (الشباب والناشئين والواعدين والشاطئية)، من اللاعبين الذين انتقلوا من مراكز الواعدين.
وينتظر أن يعمل الاتحاد الأردني في المرحلة المقبلة، على تشكيل المنتخبات الوطنية للواعدين والواعدات من اللاعبين واللاعبات الذين ظهروا بصورة طيبة في التجمعات التي يقيمها الاتحاد.

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