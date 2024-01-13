مشاركة كبيرة في تجمعات الواعدين بكرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان -الغد- شارك أكثر من 100 لاعب ولاعبة في اللقاءات الودية، والتي أقامها الاتحاد الأردني لكرة اليد أمس، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وجمعت بين تجمعات مراكز الواعدين والواعدات في مناطق عمان وإربد وجرش.
وتهدف هذه اللقاءات التي اعتاد الاتحاد الأردني على إقامتها سنويا، للوقوف على المستويات الفنية للمراكز بعد أن خضعت في الفترة الماضية إلى برامج تدريبية بإشراف عدد من المدربين المحليين، حيث يشرف على تجمع مركز عمان (الواعدين) المدرب طلال قصقص، ويشرف على تجمع مركز عمان (الواعدات) المدرب محمد فضل، ويشرف على تجمع مركز إربد (الواعدين) المدرب يزن الطعاني، وتشرف على تجمع مركز إربد (الواعدات) المدربة رشا عبيدات، ويشرف على تجمع مركز جرش (الواعدين)
المدرب حسن الوهيبي.
ويولي الاتحاد الأردني لكرة اليد اهتماما كبيرا بمراكز الواعدين، ويعمل على دعمها ورعايتها من خلال البرامج التي يعتمد عليها، والتي حققت نجاحات كبيرة منذ بدء المشروع مطلع العام 2018، حيث نجحت مراكز الواعدين في تخريج الكثير من اللاعبين، الذين مثلوا الأندية المحلية، والتحق عدد منهم بصفوف المنتخبات الوطنية، والتي استفادت كثيرا من هذه التجربة، حيث تتألف قائمة المنتخبات الوطنية حاليا (الشباب والناشئين والواعدين والشاطئية)، من اللاعبين الذين انتقلوا من مراكز الواعدين.
وينتظر أن يعمل الاتحاد الأردني في المرحلة المقبلة، على تشكيل المنتخبات الوطنية للواعدين والواعدات من اللاعبين واللاعبات الذين ظهروا بصورة طيبة في التجمعات التي يقيمها الاتحاد.
MENAFN13012024000072011014ID1107717033
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.