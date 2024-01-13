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لاعبو الطاولة يواجهون نجوم مصر وديا في عمان

1/13/2024 2:05:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد - اتفق الاتحاد الأردني لكرة الطاولة مع نظيره الاتحاد المصري، على إقامة معسكر تدريبي للمنتخب المصري في عمان، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المكثف الذي يخضع إليه لاعبو المنتخب الوطني قبل مشاركتهم الرسمية في التصفيات التأهلية لمنطقة غرب آسيا، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وينتظر أن يحضر المنتخب المصري بلاعبيه المميزين كافة، والحاصلين على المراكز المتقدمة في التصنيف العالمي التابع للاتحاد الدولي، حيث يتخلل المعسكر إلى جانب التدريبات المشتركة، إجراء سلسلة من اللقاءات الودية التي تجمع بين لاعبي المنتخبين في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب.
وأعد الاتحاد الأردني برنامجا حافلا للمنتخب الشقيق في زيارته إلى عمان، والذي يأتي ضمن برامج التعاون بين الاتحادين، حيث سبق للعديد من المنتخبات والأندية المصرية أن أقامت المعسكرات التدريبية في عمان، مثلما أقامت المنتخبات الوطنية سلسلة من المعسكرات في القاهرة كان آخرها العام الماضي.
إلى ذلك فرغ الاتحاد الأردني من إعداد البرنامج التدريبي الكامل للمنتخب الوطني، والذي سيشارك في التصفيات الأولمبية (الرجال والسيدات)، والذي يشتمل على إقامة المعسكرات التدريبية، والتي ستبدأ في غضون الأيام المقبلة في الصين، ومشاركة اللاعبين واللاعبات في البطولات الدولية.
وكان الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، والذي يقوده المصري عمرو رضا، أجرى التصفيات الخاصة باختيار المنتخب الوطني، الذي سيمثل الأردن في التصفيات التأهيلية، والذي سيضم لاعبين ولاعبتين، حيث شارك في التصفيات اللاعبين واللاعبات الحاصلين على المراكز المتقدمة في التصنيف الخاص بالاتحاد الأردني.
وكان اتحاد غرب آسيا، قرر في اجتماعه الأخير الذي عقده في العاصمة القطرية الدوحة إقامة التصفيات التأهلية لمنطقة غرب آسيا في مدينة السليمانية العراقية، وهي التصفيات التي تشرف عليها الاتحادات (الدولي والآسيوي وغرب آسيا)، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وعلمت "الغد" أن الاتحاد الدولي قرر إقامة التصفيات الأولمبية للاتحادات المنضوية تحت لوائه خلال شهر آيار (مايو) المقبل، حيث ينتظر أن يعلن اتحاد غرب آسيا وبعد التنسيق مع الاتحاد الآسيوي عن الموعد الجديد للتصفيات الخاصة بمنطقة غرب آسيا.
وتقام التصفيات التأهيلية لمنطقة غرب آسيا كل أربع سنوات، حيث يحق لكل دولة في المنطقة ترشيح لاعبين ولاعبتين، على أن يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لاعب ولاعبة.
ويذكر أن النسخة الأخيرة من تصفيات منطقة غرب آسيا، قد أقيمت في العاصمة عمان خلال شهر شباط (فبراير) من العام 2020، وتأهل عنها اللاعب السعودي علي الخضراوي، واللاعبة السورية هند ظاظا.
التصفيات المقبلة 2024 تحظى باهتمام كبير من اتحادات منطقة غرب آسيا، والتي تسعى إلى حجز البطاقات المخصصة للتأهل، خصوصا وأن الكثير من اللاعبين مستوياتهم الفنية متقاربة، ويستعدون منذ فترة من خلال المشاركة في البطولات الدولية والعالمية والمعسكرات التدريبية.

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