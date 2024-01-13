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أستراليا تجتاز الهند بهدفين.. والأنظار تتوجه إلى موقعة فلسطين وإيران الليلة

1/13/2024 2:05:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- تغلب منتخب أستراليا على نظيره الهندي 2-0 أمس على ستاد أحمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا 2023 لكرة القدم.
وسجل جاكسون ايرفاين (50) وجوردان بوس (73) هدفي الفوز لصالح المنتخب الأسترالي.
وأقيمت في وقت متأخر أمس، المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، وجمعت أوزبكستان وسورية على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.
وجاءت بداية مجريات اللقاء متكافئة بين الفريقين، مع أفضلية للمنتخب الأسترالي الذي بادر في تهديد مرمى منافسه مُبكراً عندما سدد عزيز بيهيتش كرة قويّة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرّت بجوار الأيمن (5).
في المقابل، سنحت أولى الفرص للمنتخب الهندي حينما أرسل نيكيل بوجاري كرة عرضية مُتقنة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حوّلها سونيل تشيتري برأسه من منتصف الصندوق مرّت قريبة بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس الأسترالي ماثيو رايان (16).
وأهدر المنتخب الأسترالي فرصة افتتاح التسجيل عندما وصلت الكرة إلى كونور ميتكالف على مشارف منطقة الجزاء بعد درّبكة في دفاع المنتخب الهندي ليسددها لاعب خط الوسط قويّة بقدمه اليمنى، لكن حارس المرمى جوربريت سينغ ساندو كان لها بالمرصاد (21).
اعتمد المنتخب الأسترالي في محاولاته بعد ذلك على الكرات العرضية خاصة من الجهة اليمنى التي يتواجد فيها الظهير الأيمن مارتن بويل، في حين عَمِل المنتخب الهندي على إغلاق مناطقه الدفاعية مع محاولته الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
ولم تشهد الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول محاولات خطيرة على كلا المرميين، لتنتهي مجريات الشوط بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.
ومع بداية الشوط الثاني، نجح المنتخب الاسترالي في افتتاح التسجيل حينما أرسل بويل كرة عرضية مُتقنة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء فشل الحارس سينغ ساندو في التعامل معها لتصل أمام جاكسون ايرفاين الذي سددها قوية بقدمه اليسرى من منتصف الصندوق داخل الشباك (50).
ثم أجرى مدرب المنتخب الأسترالي جراهام ارنولد عدة تبديلات خاصة في منطقة وسط الميدان وعلى الأطراف، وذلك في محاولة لمضاعفة تقدمه بالنتيجة.
وأسفرت أفضلية المنتخب الأسترالي عن إحرازه الهدف الثاني بعد توغل البديل رايلي ماكجري من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة عرضية أرضية باتجاه القائم البعيد سددها البديل الآخر المدافع جوردان بوس مباشرة بقدمه اليسرى باتجاه الزاوية اليسرى لتسكن الشباك (73).
وكاد المنتخب الأسترالي أن يعزز تقدمه بالهدف الثالث عندما سدد البديل برونو فورنارولي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من على حافة منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليمنى تألق الحارس سينغ في التصدي لها (81).
واصل المنتخب الأسترالي فرض سيطرته على مجريات المباراة، وأهدر جاكسون فرصة إحراز الهدف الثالث حينما استلم كرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء ليسددها أرضية قوية لكنها مرّت قريبة بجوار القائم الأيمن (88). ولم تسفر الدقائق المتبقية عن وجود فرص خطيرة على مرمى كلا الفريقين، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الأسترالي بهدفين دون مقابل.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس 18 كانون الثاني (يناير) الحالي، حيث تلتقي سورية مع أستراليا، والهند مع أوزبكستان.
ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
من ناحية ثانية، تستهل اليابان حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في كأس آسيا سعيها نحو لقب خامس، عندما تواجه فيتنام اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في حين تبرز المواجهة بين إيران وفلسطين ضمن المجموعة الثالثة.
وتصب الترشيحات في صالح“الساموراي الأزرق” الذي حقق نتائج لافتة في الاشهر الـ14 الاخيرة بدأها بفوزين مبهرين على ألمانيا وإسبانيا في دور المجموعات في مونديال قطر 2022، قبل ان يواصل عروضه القوية العام الماضي بتجديد الفوز على المانيا بانتصار كاسح 4-1 في عقر دار الاخيرة.
وفازت اليابان في مبارياتها العشر الاخيرة مسجلة 45 هدفاً.
تعتمد على مجموعة من المحترفين في أوروبا، أبرزهم جناح برايتون كاورو ميتوما الذي سيغيب عن المباريات الأولى بداعي الاصابة. كما يتألق جناحه تاكيفوسا كوبو في صفوف ريال سوسييداد الإسباني.
وسيواجه المنتخب الياباني مدرّبه السابق الفرنسي فيليب تروسييه الذي قاده إلى اللقب العام 2000 في لبنان، قبل أن يشرف عليه في نهائيات مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان ويقوده إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك لأنه يشرف على تدريب فيتنام في الوقت الحالي.
وخسرت اليابان مرة يتيمة في آخر 18 مباراة (13 فوزاً و4 تعادلات)، أمام قطر في نهائي 2019.
في المقابل، يبني منتخب الامارات على سلسلة نتائجه المميزة تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو عندما يلاقي هونح كونج اليوم ضمن المجموعة الثالثة.
ومنذ استلام مدرب كوريا الجنوبية السابق قيادة الامارات في آب (أغسطس) بديلا للأرجنتيني رودولفو اروبارينا، حقق“الأبيض” سلسلة من ستة انتصارات توالياً رسمياً وودياً، قبل ان يخسر أمام عمان 0-1 في آخر ودية قبل السفر إلى الدوحة.
وأدخل بينتو دماء جديدة على التشكيلة التي لم يبق من تلك التي خاضت نسخة 2019 في الامارات وتأهلت الى نصف النهائي قبل ان تخسر أمام قطر 0-4 سوى خمسة لاعبين، بينهم ثنائي حراسة المرمى علي خصيف وخالد عيسى، اضافة إلى الهداف علي مبخوت وخليفة الحمادي وعلي سالمين.
وقال خصيف أكبر اللاعبين سناً (36 عاماً):“هناك حالة من الانسجام بين عناصر الخبرة والشباب والجميع حريص على تقديم افضل ما لديه في كأس آسيا، رغم المواجهات القوية التي سنلعبها”.
وينحاز التاريخ لصالح الامارات في مواجهاتها مع هونغ كونغ التي حققت قبل انطلاق البطولة فوزاً ودياً على الصين 2-1، هو الأول لها على جارتها منذ 30 عاماً.
والتقت الامارات وهونج كونج رسمياً مرتين في تصفيات كأس آسيا 2013 وانتهتا لصالح الأولى بنتيجة واحدة 4-0.
وفي المجموعة ذاتها، يستهل منتخب ايران سعيه لاحراز لقبه الرابع الغائب عن خزائنه منذ العام 1976 ومعادلة الرقم القياسي المسجل بإسم اليابان عندما يلتقي فلسطين للمرة الأولى في البطولة القارية.
ورغم أن إيران تعتبر من منتخبات الصف الاول على الصعيد القاري في العقود الثلاثة الاخيرة، فإنها فشلت حتى في بلوغ المباراة النهائية منذ اخر تتويج لها على الرغم من ضمها اسماء رنانة في صفوفها برزت خلال تلك الفترة ومنها علي دائي هداف نهائيات كأس آسيا المطلق برصيد 14 هدفاً.
ويحوم الشك حول مشاركة حارس ايران علي رضا بيرانوند الذي تعرض للاصابة ضد بوركينا فاسو (2-1) ودياً وغاب عن مباراة اندونيسيا (5-0).
في المقابل، تشارك فلسطين في النهائيات للمرة الثالثة توالياً من دون ان تسجل اي انتصار حتى الان.
ولا يدخل المنتخب الفلسطيني البطولة في افضل حالة فنية بعد فشله في الفوز في مبارياته الثماني الاخيرة وتسجيله هدفا واحدا خلالها.
وقال قائد فلسطين مصعب البطاط في مؤتمر صحفي أمس:“الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني ليست سهلة على اي انسان، صعبة ومؤلمة. لدينا رسالة ان منتخب فلسطين من حقه التواجد في أي بطولة وأي مكان”.
وتابع البطاط الذي شكر قائد قطر حسن الهيدوس لمنحه فرصة إلقاء قسم البطولة في حفل الافتتاح الجمعة:“نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ونعيش نفس المعاناة. نسبة كبيرة من الرياضيين في غزة كان من المفترض أن تتواجد معنا. لكن ظروفاً أكبر منا ومنهم منعتهم من التواجد، نعمل على مواساة زملائنا الذين لديهم عائلات في غزة. نمضي وقتاً طويلا في محاولة الاطمئنان على الأهل والأصدقاء”. -(وكالات)

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