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عموتة يضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة النشامى لمواجهة ماليزيا غدا

1/13/2024 2:05:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - يسعى المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، لوضع اللمسات الأخيرة بالتدريب النهائي الذي سيقام مساء اليوم على ملعب العقلة، لاختيار التشكيلة التي سيخوض فيها الفريق مباراته أمام ماليزيا غدا، بافتتاح مشواره في نهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة في قطر.
وتشير التكهنات إلى اعتماد عموتة امام ماليزيا، على الأسماء ذاتها التي شاركت أمام قطر واليابان في المباراتين الوديتين الأخيرتين.
ويبحث المنتخب عن كتابة تاريخ جديد له في نهائيات كأس آسيا، خلال مشاركته التاريخية الخامسة في البطولة التي تقام للمرة الثانية على التوالي بمشاركة 24 منتخبا.
ويتطلع“النشامى” لتحقيق أفضل مشاركة له في النهائيات الآسيوية، بعد أن شارك في 4 مرات سابقة، لم ينجح خلالها في تجاوز الدور ربع النهائي مرتين، مقابل بلوغه ثمن النهائي مرة واحدة، والوداع من الدور الأول في مرة وحيدة.
ويأمل الشارع الرياضي في أن يواصل المنتخب حضوره المميز في البطولة القارية، معولين على إمكانيات عدد كبير من اللاعبين المميزين الذين يتمتعون بإمكانيات فنية عالية.
وتتفاءل الجماهير الأردنية في الملاعب القطرية، حيث سجل حضورا طيبا في بطولات مختلفة، منها كأس آسيا في العام 2011، ودورة الألعاب العربية في العام نفسه، وكأس العرب في العام 2021، وبطولة غرب آسيا في العام 2014.
وشهدت التدريبات الماضية على ملعب العقلة، تصميم جميع اللاعبين على الظهور بشكل مغاير عن المباريات الودية، أملا بكسر عقدة الدور ربع النهائي، وبلوغ المربع الذهبي الذي سيعد إنجازا في النسخة الحالية، نظرا لقوة المنتخبات المشاركة، إضافة إلى نتائج المنتخب التحضيرية للبطولة.
ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة الآسيوية بملاقاة نظيره الماليزي بعد غد الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد الجنوب في مدينة الوكرة، تسبقها عند الساعة الثانية والنصف عصرا مواجهة المنتخب الكوري الجنوبي ونظيره البحريني لحساب المجموعة نفسها.
وانطلقت أول من أمس على ستاد لوسيل النسخة الثامنة عشرة في البطولة، من خلال المباراة الافتتاحية التي فاز فيها المنتخب القطري المضيف على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف دون رد.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق“شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
ويظهر عموتة، برفقة قائد المنتخب أنس بني ياسين اليوم أمام وسائل الإعلام، للحديث خلال المؤتمر الصحفي عن تطلعات وآمال المنتخب في مشاركته بالبطولة الآسيوية.
وسيضع عموتة وسائل الإعلام أمام آخر أخبار وفد المنتخب المشارك في المسابقة، والكشف عن هدفه من مواجهة ماليزيا الافتتاحية بالنسبة للمنتخب في البطولة، فيما سيتحدث بني ياسين عن استعداداته وبقية زملائه لأول مباراة.
من ناحية ثانية، أكد اتحاد الإعلام الرياضي، مساندته ودعمه للمنتخب الوطني في البطولة.
ووصل وفد اتحاد الإعلام إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتأمين تغطية صحفية مثالية لمشاركة المنتخب في هذه البطولة القارية.
وأكد الزميل خالد خطاطبة رئيس وفد اتحاد الإعلام الرياضي الدعم الإعلامي للمنتخب في هذه المشاركة المهمة، من خلال وفد سيتولى تغطية تدريبات ومباريات وأنشطة منتخب النشامى.
وأضاف الخطاطبة:“المنتخب دخل معترك المنافسات، ولا خيار أمام الإعلام والجمهور إلا دعم اللاعبين والعمل على شحذ هممهم بحثا عن نتائج جيدة تليق بسمعة النشامى”، مجددا حرص الإعلام الرياضي الأردني على دعم جميع المنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية، خصوصا في المشاركة القارية الحالية.
إلى ذلك، أكدت رابطة جماهير المنتخب الوطني في قطر عبر صفحتها الرسمية على“فيسبوك”، توفر عدد من التذاكر المجانية للجماهير الأردنية، سيتم توزيعها على الجماهير لمساندة المنتخب من المدرجات.
وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن التذاكر سوف تتسلمها الرابطة من الاتحاد الآسيوي صباح يوم المباراة، على أن تحدد لاحقا مكان توزيع التذاكر حال توفرها في ملعب المباراة.
كما أكدت بأنها ستطلع الجماهير القادمة من الأردن، أو الجالية المتواجدة في قطر، على كل ما هو جديد من أخبار ومعلومات وتعليمات، من أجل دعم وتشجيع المنتخب الوطني في الاستحقاق القاري.
وتتواجد الجماهير الأردنية في الدوحة وتحديدا في سوق واقف بشكل يومي، من أجل تأكيد حضورها القوي من بين الجماهير العربية والأجنبية القادمة لمؤازرة منتخباتها الوطنية.
في السياق ذاته، عين الاتحاد الآسيوي الحكم الدولي الإماراتي محمد عبدالله، لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الماليزي.
ويعد عبد الله (46 عاما) أحد الحكام العرب الذين حضروا في نهائيات كأس العالم الماضية، وقاد مواجهة المنتخب الإسباني والمنتخب الكوستاريكي في دور المجموعات، إلى جانب إدارته للعديد من المباريات المهمة في تاريخه أبرزها نهائي دوري أبطال آسيا في العام 2021 بين الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، ونصف نهائي كأس العالم للأندية في العام نفسه بين الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني.

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