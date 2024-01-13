الأمير علي يدعم النشامى قبل مواجهة ماليزيا

MENAFN - Alghad Newspaper) وفد اتحاد الإعلام الرياضي

حرص رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، سمو الأمير علي بن الحسين، بالتواجد في ملعب العقلة بقطر، حيث مقر تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيرا لنهائيات كأس آسيا.



والتقى سمو الأمير علي بالجهاز الفني للمنتخب الوطني واللاعبين، لتحفيزهم قبل انطلاق مشوارهم الآسيوي، مقدما لهم الدعم المعنوي أملا بتحقيق انطلاقة جيدة بالمسابقة.



وتواجد الأمير علي أمس في ستاد لوسيل، وحضر مراسم افتتاح النسخة الثامنة عشرة في البطولة، والمواجهة الأولى بالبطولة والتي جمعت قطر ولبنان، وانتهت لصالح أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.



ويستهل "النشامى" مشاركته التاريخية الخامسة بالبطولة مساء الاثنين، بملاقاة المنتخب الماليزي عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد الجنوب.