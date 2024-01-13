الأمير علي يدعم النشامى قبل مواجهة ماليزيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وفد اتحاد الإعلام الرياضي
حرص رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، سمو الأمير علي بن الحسين، بالتواجد في ملعب العقلة بقطر، حيث مقر تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيرا لنهائيات كأس آسيا.
والتقى سمو الأمير علي بالجهاز الفني للمنتخب الوطني واللاعبين، لتحفيزهم قبل انطلاق مشوارهم الآسيوي، مقدما لهم الدعم المعنوي أملا بتحقيق انطلاقة جيدة بالمسابقة.
وتواجد الأمير علي أمس في ستاد لوسيل، وحضر مراسم افتتاح النسخة الثامنة عشرة في البطولة، والمواجهة الأولى بالبطولة والتي جمعت قطر ولبنان، وانتهت لصالح أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.
ويستهل "النشامى" مشاركته التاريخية الخامسة بالبطولة مساء الاثنين، بملاقاة المنتخب الماليزي عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد الجنوب.
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