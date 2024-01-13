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الشيخ د.محمد الصباح.. ودرة الخليج!

1/13/2024 2:04:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتابت الدهشة وعمت الفرحة جموع الشعب الكويتي مع سماعهم خبر الأمر الأميري بتعيين الشيخ د.محمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وهو منصب يعنى به كل كويتي وكويتية، بل وكل محب لهذا الوطن، متفائلين بالمضي على ما سار به سلفه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من تصحيح للمسار وضبط لإيقاع السياسة الداخلية، وبث للأمل في نفوس المواطنين.
وما أعتقده أن رئاسة النواف للحكومة لا تقل أهمية عن رئاسة بوصباح، ذلك أن الأول استطاع أن يخلق أرضية نظيفة وخصبة للإصلاح خالية من الألغام، وأن يمهد لأي أحد سيرأس الحكومة اللاحقة أن يمضي قدما دونما عراقيل.
أما الشيخ د.محمد الصباح، فإن أرشيفه السياسي وخبرته العريقة وحنكته المعروفة ونضجه المعهود للجميع، مرفودا بالتفويض العاطفي من الشعب الكويتي، كل ذلك يجعلنا نعقد الآمال على استكمال الإنجاز في كل ما ينفع البلاد والعباد عبر زيادة الإنتاج وتشجيع العمل والإبداع وإعلاء مصلحة الوطن على أي مصالح شخصية أو غيرها، هذه المعطيات إن تكاملت بمجموعها فستمثل بداية النهضة المنتظرة لدولتنا الحبيبة، وتمثل جرس المنبه لاستفاقة ذلك المارد النائم الذي كان يتلألأ بين دول الخليج العربي متفوقا عليها في كل شيء.
فالأرضية مهيأة، والأجواء مواتية، وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الذي أسمعت نبرة حزمه وعزمه من به صمم، لم يختر الشيخ د. محمد الصباح إلا بحكمة وبعد نظر، فأعلى الهرم حفظه الله ينشد الخير لهذا الوطن، ويرنو لما يخفق له قلب كل كويتي غيور على بلده، فأحسن في اختيار قائد الحكومة في هذه المرحلة، وإن أي حكيم ينظر إلى الأوضاع الجيوسياسية والتغيرات الإقليمية سيعلم أن التحديات لم تعد تقليدية عابرة وإنما باتت مخيفة وتستدعي رجلا على قدر المسؤولية والعلم والفهم والإحاطة بكل جوانب الدولة وسياستها الداخلية والخارجية.
الكثير من الملفات ينتظر الجميع الإبداع في حسمها، والحنكة في حلها من قبل رأس الحكومة الجديدة الشيخ د.محمد الصباح، سواء على المدى القصير المنظور أو حتى على المديين المتوسط والبعيد، كل ملف منها يستحق نقلة نوعية ورؤية إستراتيجية، ولن يروي عطش الكويتيين وشغفهم بدولتهم الحبيبة إلا إعادتها درة للخليج ومنارة للعلم والثقافة والحداثة والتطور والحضارة، وكل العيون ترى في الرئيس الجديد صانعا للأمل.
نطمح إلى الإنجاز وتحقيق قفزات في كل الملفات، بما فيها التعليم والصحة والطرق ومواجهة أي سلبيات في أي موقع من شأنها أن تعوق تقدم هذا البلد الطيب الذي يستحق منا أن نجعله بجهودنا في مصاف الدولة المتقدمة في كل المجالات.
إننا نتطلع إلى اختيار أعضاء الحكومة ومسؤولي الجهات بعناية فائقة، من خلال البحث عن الغيور على دولته، والتنقيب عن جينات المحبين لوطنهم وعن العقليات المرموقة صاحبة الفكر السليم والرؤية الفذة، فهؤلاء هم وقود النهضة وعماد تحقيقها.
في الختام: رصيدكم يا شيخ د.محمد الصباح كبير في قلوب الكويتيين، ولا نشك في أنكم ستقابلون التفاؤل العارم والقدر العالي من الترحاب الذي وجه إليكم برؤية ثاقبة في حل أي مشاكل تواجهها دولتنا الحبيبة وإعادة بريقها واستعادة لقبها درة للخليج كما كانت. والله غالب على أمره.

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