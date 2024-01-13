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غلاء الأسعار.. مفتعل

1/13/2024 2:04:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بين فترة وأخرى نتطرق إلى قضية غلاء الأسعار الذي تشهده أسواقنا الاستهلاكية، ويسهم في استنزاف جيوب المستهلكين، وذلك على الرغم من أن الكويت دولة غير ضريبية، ومع ذلك فإن أسعار بعض السلع لدينا تفوق أسعار الدول التي تطبق الضرائب.
فيما يبدو أن الأزمات المفتعلة التي نشهدها في الأسواق، والتي كان آخرها أزمة البيض والبصل، من يستفيد منها هم أولئك الذين يجدون في تلك الأزمات وما شابهها فرصة لزيادة أرباحهم على حساب المستهلكين، وما يساعدهم في ذلك أحيانا ضعف الجانب الرقابي الذي يســهم بهذه الحالة في تفاقم المشكلة.
مطلوب من السلطات المعنية زيادة جهودها التي تبذلها من أجل فرض السيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار بشكل مستمر، ومطابقتها مع الأسعار الســـابقة للتأكد من عدم وجود أي تلاعــب أو زيادة فيها. ذلك لأن هناك زيادة ملحوظـــة على بعض الأسعار يشكو منها معظم المستهلكين على بعض السلع الغذائية في الجمعيات، وكذلك الحال في المطاعم والكافيهات، حيث هناك تفاوت في الأسعار وغـــياب للاســتقرار في السعر، الأمر الــذي يتطـلب المزيد من تدخل الجهات الرقابية، ومحاسبة المخالفين الذين اختلقوا هذا الغلاء المصطنع.
ينبغي التذكير هنا بأننا مقبلون على تعديل سلم الرواتب للمتقاعدين والموظفين، وهذا الخطوات الطيبة تحتاج إلى زيادة الجهود التي تهدف إلى تطمين المواطنين من خلال مراقبة الأسعار وحماية المستهلك من الاستغلال.
لابد من تطبيق القانون من أجل حماية جيوب المستهلكين من أي غلاء مفتعل، ومواجهة هذه الأفعال التي تضر الجميع بتغليظ العقوبات وتفعيل القانون لردع المخالفين. ومنا إلى من يهمه الأمر.

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