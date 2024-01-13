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غاية التدين

1/13/2024 2:04:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يجتمع الدين الإسلامي الحنيف مع بقية الأديان في الدعوة إلى الفضيلة والتمسك بالخلق القويم عند التعامل مع الآخر، ورغم وضوح هذا التوجه، فإن المجتمعات الإسلامية تعج بشخصيات يجتمع فيها التدين مع سوء الخلق تجاه الآخرين.
فإن الله خلق الخلق، والدين من فطرتهم، (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) (سورة الروم: 30)، هذا هو الدين إسلام، وإيمان، وأخلاق، وإحسان.
والتدين عام في تاريخ البشر، لم يخل منه مجتمع من المجتمعات، حتى قال أحد مؤرخي الإغريق بلوتارك: «وقد وجدت في التاريخ مدنا بلا حصون، ومدنا بلا مدارس، ومدنا بلا قصور، ولكنني لم أجد مدنا بلا معابد».
وقد امتن الله علينا بنعمة الإسلام، (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) (سورة المائدة: 3)، جعله شرائع ظاهرة وباطنة، دين كامل لا يمكن الاستغناء بجزء منه عن الآخر، (ادخلوا في السلم كافة) (سورة البقرة: 208)، في جميع عرى الإيمان.
والإيمان لباسه التقوى، ومعاملة جوهرها الصدق، وخلق جوهره الرحمة، وتشريع جوهره العدل، وعمل جوهره الإتقان، وأدب جوهره حسن المعاملة، وعلاقة جوهرها الأخوة، فمن ضيع هذه فقد ضيع جوهر الإسلام.
فالعمل الظاهر لا ينفع صاحبه إن لم يكن معه عمل قلبي، والعمل القلبي لا يكفي بلا عمل ظاهر.
ولكن هناك للأسف من يأخذ الدين جزءا، ويعمل به جانبا، فمنهم من يتدين بعاطفة، ومنهم من يتدين بظاهر وشكل، ومنهم من يتدين تدينا قلبيا بزعمه، ومنهم من يستغل الدين للوصول إلى مآرب ومصالح خاصة، ومنهم من يتدين وهو خبيث، حسود، حقود، قلبه مليء بالكراهية، ولا يتمنى الخير لغيره!
فمن الناس التدين عندهم جانب معرفي، أنه يعرف، يقول: أنا أعرف الله، أنا أعرف الدين، أنا أعرف الأحكام فقط، أنا مقتنع بعقلي، وربما لا يمارس شيئا، والمُعرض عن دين الله بالكلية لا يقوم بعمل أبدا، هذا صاحب كفر الإعراض، وبعض الذين يزعمون التدين يكون له نصيب منه في شيء من عمل القلب، ولكن لا يظهر بعد ذلك في سلوكه، ولا في حياته اليومية، وقد جاء عن عمر أنه قال على المنبر: «إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة، ويعمل بالجور، ورصيده العملي والأخلاقي ضعيف».
لذلك قال الحسن البصري - رحمه الله: «العلم علمان: فعلم على اللسان، فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب، فذلك العلم النافع».
وهناك الكثير من الأسباب الأخرى التي من الممكن أن تجعل الإنسان يختار التدين ليس من أجل الدين، ولكن لأسباب وأمور شخصية أو نفسية. يقول الشيخ محمد الغزالي «التدين المغشوش قد يكون أنكى بالأمم من الإلحاد الصارخ»، فالدين غير التدين، والدين الحق يريد منا أن نكون متدينين بالمفهوم الشامل للعبادة، والذي يعني إحسان الشعائر والأخلاق والمعاملات لله وحده، فهي كل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
فالخلق جزء من الدين، وبقدر نقص الأخلاق ينقص الدين، وقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له».
ويمكننا القول إن الدين كله هو الأخلاق إن فهمنا الأخلاق بأنها عامة وشاملة لخلق العبد مع ربه، وخلقه مع نفسه، وخلقه مع الناس، خلقه مع والديه، خلقه مع أمه، خلقه مع صلة رحمه، وخلقه مع سائر المخلوقات، إذا فهمنا الأخلاق بهذا الاعتبار فيمكننا القول إن الدين هو الأخلاق، وإن الأخلاق هي الدين.
افعل الخير من أجل الخير، لا من أجل الثواب!

MENAFN13012024000130011022ID1107717026

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