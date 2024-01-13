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التلقين في التعليم العالي

1/13/2024 2:04:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نسعى الى تطوير التعليم ونعقد المؤتمرات والندوات ونغير المناهج بين حين وآخر، ولكن نحتاج كذلك للالتفات إلى أسلوب التدريس الذي يعتمد على التلقين منذ أمد طويل.
فمثل هذه الظاهرة تتفاقم وتتعقد عندما يصل أسلوب التلقين إلى التعليم العالي ويصبح عادة يومية بالرغم من وجود التكنولوجيا التي يمكن استثمارها في التعليم.
إذا ما طبق الأستاذ الأكاديمي أسلوب الاعتماد على كتاب واحد للمقرر، ثم يفتح الكتاب ويقرأ، ومع التكرار حفظ هذا الأستاذ المحتوى، وأصبح يردده في الفصل حتى ينتهي وقت المحاضرة.
ويبقى السؤال في هذه الحال: هل استفاد الطالب الجامعي من المعلومات التي عرضها الأستاذ الأكاديمي عليه، وهل كان الطالب يقظا متفاعلا مركزا معه في كل كلمة؟
حتما لا، ذلك لأن أسلوب التلقين يجعل من الأستاذ الأكاديمي أداة للإرسال ويجعل الطالب أداة للاستقبال، ولكن الاستقبال يتفاوت من طالب الى آخر.
بعضهم يفضل الجلوس في المقاعد الخلفية ليشغل وقته مع هاتفه النقال وكتابة الرسائل والرد عليها، فالطالب في واد وأستاذه في واد آخر.
وبعضهم يسرح في حياته فيكون متواجدا بجسده وعقله وذهنه شارد.
وبعضهم يشعر بالنعاس من كثرة الإرسال (التلقين).
وبعضهم ينظر للساعة بين حين وآخر فالوقت بالنسبة له واقف متجمد لا يمر ولا يتحرك من شدة الملل.
جيل العولمة: للتعامل مع الأجيال الجديدة، من الأجدر على الأستاذ الأكاديمي أن يبتعد عن كتاب واحد للمقرر وأن يتعامل مع مفردات المنهج حسب الزمان.
فهذا الجيل جيل عولمة وحبذا استثمار كل أو بعض وسائل هذه العولمة والتكنولوجيا لتوصيل المعلومة.
لماذا لا يسجل الأستاذ الأكاديمي منهجه عبر مقاطع وينشرها في شبكة اليوتيوب مجانا لتعم الفائدة أركان المجتمع؟
لماذا لا يعقد الأستاذ الأكاديمي دورات تدريبية عبر بث مباشر مجاني يركز فيها على نقاط الضعف عند الطالب ويعالجها؟
لماذا لا يعتمد التعليم العالي علي محاضرة واحدة كل أسبوعين؟
هنا سنصقل شخصية الطالب وسنزوده بعدد من التكاليف والأبحاث التي سينشغل بها مدة أسبوعين ثم يحضر المحاضرة للنقاش وإبداء الرأي.
العلم بات سهلا من خلال كبسة زر، وحبذا لو استثمرنا طاقات الطلبة لصناعة الباحثين المبدعين الذين يدركون قيمة البحث العلمي ويتعرفون على عناصره وأركانه وقوانينه وتحقيق أساليبه بكل دقة وبكل أمانة.
اليوم لا بد أن نقول وداعا لأسلوب التلقين، وأهلا بالبحث والتدقيق.

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