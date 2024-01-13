((بابا)).. كلمة جميلة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أجــمل كلــمة أسمــعها اليــوم هي كلمة بابا، إنني أنتظر بشوق كبير لســماعها من أحد أحفادي الذين أصـــبح حبهم الأقوى والأجمل في نفسي.. لقد ذكـــرتني هذه الكلمة بحب جدي الذي عشــت طفولتي وصباي في أحضانه وبيــته.. لقد منحني جدي أبوعلي وإخواني حـبا كبيرا.. ولم أشعر في أي يوم بأن غضب مني وإخوتي من كلمة أو فعل، بل كان يتقبلها ويوجهنا الى الأصح.. هذا الحنان والحب الكبير الذي شعرت به من جدي اليوم أعيش ذلك الحب وتلك العواطف التي ورثتها عن جدي الحنون.. هكذا أستقبل أحفادي عندما ألتقيهم وأسمع منهم أجمل كلمة.. بابا، ويندفع نحوي لأفتح حضني وقلبي وأنحني لأقبله بحب ويتمسك بي لفترة لأشبعه حناني وحبي.. حقيقة لم أشعر بهذا الدفء وعمق الحنان بمثل حبي لأحفادي..
قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما).
إن هذه الآية الكريمة تدل على أهمية العلاقة بين الوالدين وأبنائهما، حيث أمرنا المولى القدير بطاعة الوالدين وأن نعاملهما بالإحسان
وألا نجادلهما بالقول والفعل..
وقال تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون)..
ولقد غرس المولى القدير حب الأولاد في نفوس الوالدين وعمق تعلقهما بأولادهم وأحفادهم لإيجاد حياة كريمة للأسرة وتحسين العلاقة بين الأبناء مع والديهم وهذه التعاليم الإسلامية هي التي غرست حب الأحفاد ورعايتهم.. وهذا الذي جعلني أشعر بحب بالغ لأحفادي، وأن سماعي لكلمة «بابا» منهم لهو الأجمل في سمعي.. ونقول الله يديم المحبة بين أفراد الأسرة.
من قصائد شعر في فضل الوالدين:
حبي إليهم لا يضاهى ما عدا
حبي لربي والنبي محمدا
أبوايا لوجادوا علينا بالرضا
يكن الطريق إلى الجنان ممهدا
أبوايا كنتم على الدوام تناضلا
كي تجعلوني بين قومي سيدا
والله الموفق.
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