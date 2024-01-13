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((بابا)).. كلمة جميلة

1/13/2024 2:04:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجــمل كلــمة أسمــعها اليــوم هي كلمة بابا، إنني أنتظر بشوق كبير لســماعها من أحد أحفادي الذين أصـــبح حبهم الأقوى والأجمل في نفسي.. لقد ذكـــرتني هذه الكلمة بحب جدي الذي عشــت طفولتي وصباي في أحضانه وبيــته.. لقد منحني جدي أبوعلي وإخواني حـبا كبيرا.. ولم أشعر في أي يوم بأن غضب مني وإخوتي من كلمة أو فعل، بل كان يتقبلها ويوجهنا الى الأصح.. هذا الحنان والحب الكبير الذي شعرت به من جدي اليوم أعيش ذلك الحب وتلك العواطف التي ورثتها عن جدي الحنون.. هكذا أستقبل أحفادي عندما ألتقيهم وأسمع منهم أجمل كلمة.. بابا، ويندفع نحوي لأفتح حضني وقلبي وأنحني لأقبله بحب ويتمسك بي لفترة لأشبعه حناني وحبي.. حقيقة لم أشعر بهذا الدفء وعمق الحنان بمثل حبي لأحفادي..
قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما).
إن هذه الآية الكريمة تدل على أهمية العلاقة بين الوالدين وأبنائهما، حيث أمرنا المولى القدير بطاعة الوالدين وأن نعاملهما بالإحسان
وألا نجادلهما بالقول والفعل..
وقال تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون)..
ولقد غرس المولى القدير حب الأولاد في نفوس الوالدين وعمق تعلقهما بأولادهم وأحفادهم لإيجاد حياة كريمة للأسرة وتحسين العلاقة بين الأبناء مع والديهم وهذه التعاليم الإسلامية هي التي غرست حب الأحفاد ورعايتهم.. وهذا الذي جعلني أشعر بحب بالغ لأحفادي، وأن سماعي لكلمة «بابا» منهم لهو الأجمل في سمعي.. ونقول الله يديم المحبة بين أفراد الأسرة.
من قصائد شعر في فضل الوالدين:
حبي إليهم لا يضاهى ما عدا
حبي لربي والنبي محمدا
أبوايا لوجادوا علينا بالرضا
يكن الطريق إلى الجنان ممهدا
أبوايا كنتم على الدوام تناضلا
كي تجعلوني بين قومي سيدا
والله الموفق.

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