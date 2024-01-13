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العاطفة والضمير

1/13/2024 2:04:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثمة تباعد واختلاف ظاهر بين العاطفة والضمير يشبه إلى حد بعيد الاختلاف والتباين بين العقل والقلب عند كثير من الناس، هذا التباين يظهر جليا في تصرفات البعض ممن تغلب عاطفتهم ضمائرهم، أما العاطفة كمعنى فهي إظهار وكشف ما في القلب من أحاسيس، والميل والشفقة والحنو والرقة، ومن هنا قيل للإنسان الرقيق عاطفي تميل به العاطفة وتتحكم في تصرفاته، وأثبتت الدراسات أن العاطفة تتميز بطول البقاء، وكلنا يحمل بين جوانحه العاطفة، إلا أن هناك عاطفة عقلانية رزينة، وهناك عاطفة تميل بالمرء ميلا شديدا عن الواقع والعدل والإنصاف والواجب، وتعرف العاطفة أيضا بأنها غريزة شفافة في الإنسان، ومشاعر فياضة وأحاسيس مرهفة تحتاج إلى التنمية والتوجيه حتى لا تجعلنا نجور ونظلم وننسى العدل والمساواة التي حثنا عليها ديننا الحنيف مصداقا لقول الباري عز وجل (يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين - النساء - 135)، فربما جرتنا العاطفة نحو مخالفة أمر الله تعالى، ولدينا صورة واضحة لغلبة العاطفة على ما سواها، فهذا نبي الله نوح عليه السلام حاول وتمنى بعاطفة وحنو ومحبة الأب أن ينجو ابنه من الغرق وينقذه من النار حتى اللحظة الأخيرة، فمضى بابنه أمر الله فكان من المغرقين، واستغفر نوح ربه وسأله الرحمة.
أما الضمير فهو القوة الخفية التي نميز من خلالها بين الخير والشر، وهو الآمر الناهي والباعث على الرضا أو الندم، ومن خلاله أيضا نعرف ما يجوز وما لا يجوز، وهناك رجل بضمير ورجل خاوي الضمير، والفرق بينهما كالفرق بين الخير والشر، والعجيب حقا أن هناك دراسة أيضا أثبتت أن أصحاب الضمائر الحية أطول أعمارا من أصحاب الضمائر الميتة، كما أنهم أكثر تأثيرا ونجاحا فعقولهم تغلب عواطفهم لأنهم صادقون مع أنفسهم ومع الناس.
يقول أحد الفلاسفة: نحن نشبه لغتنا العربية كثيرا، فبعضنا له ضمير ظاهر، وبعضنا له ضمير مستتر، وها نحن نرى أمامنا وبالعين المجردة أصحاب ضمائر لا تبالي بما تفعل والله لهم بالمرصاد.
فاللهم لا تجعل عاطفتنا هي المحركة لأمور حياتنا واجعلنا من أصحاب الضمائر الحية.
ودمتم سالمين.

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