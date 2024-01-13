(MENAFN
- Al-Anbaa) ثمة تباعد واختلاف ظاهر بين العاطفة والضمير يشبه إلى حد بعيد الاختلاف والتباين بين العقل والقلب عند كثير من الناس، هذا التباين يظهر جليا في تصرفات البعض ممن تغلب عاطفتهم ضمائرهم، أما العاطفة كمعنى فهي إظهار وكشف ما في القلب من أحاسيس، والميل والشفقة والحنو والرقة، ومن هنا قيل للإنسان الرقيق عاطفي تميل به العاطفة وتتحكم في تصرفاته، وأثبتت الدراسات أن العاطفة تتميز بطول البقاء، وكلنا يحمل بين جوانحه العاطفة، إلا أن هناك عاطفة عقلانية رزينة، وهناك عاطفة تميل بالمرء ميلا شديدا عن الواقع والعدل والإنصاف والواجب، وتعرف العاطفة أيضا بأنها غريزة شفافة في الإنسان، ومشاعر فياضة وأحاسيس مرهفة تحتاج إلى التنمية والتوجيه حتى لا تجعلنا نجور ونظلم وننسى العدل والمساواة التي حثنا عليها ديننا الحنيف مصداقا لقول الباري عز وجل (يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين - النساء - 135)، فربما جرتنا العاطفة نحو مخالفة أمر الله تعالى، ولدينا صورة واضحة لغلبة العاطفة على ما سواها، فهذا نبي الله نوح عليه السلام حاول وتمنى بعاطفة وحنو ومحبة الأب أن ينجو ابنه من الغرق وينقذه من النار حتى اللحظة الأخيرة، فمضى بابنه أمر الله فكان من المغرقين، واستغفر نوح ربه وسأله الرحمة.
أما الضمير فهو القوة الخفية التي نميز من خلالها بين الخير والشر، وهو الآمر الناهي والباعث على الرضا أو الندم، ومن خلاله أيضا نعرف ما يجوز وما لا يجوز، وهناك رجل بضمير ورجل خاوي الضمير، والفرق بينهما كالفرق بين الخير والشر، والعجيب حقا أن هناك دراسة أيضا أثبتت أن أصحاب الضمائر الحية أطول أعمارا من أصحاب الضمائر الميتة، كما أنهم أكثر تأثيرا ونجاحا فعقولهم تغلب عواطفهم لأنهم صادقون مع أنفسهم ومع الناس.
يقول أحد الفلاسفة: نحن نشبه لغتنا العربية كثيرا، فبعضنا له ضمير ظاهر، وبعضنا له ضمير مستتر، وها نحن نرى أمامنا وبالعين المجردة أصحاب ضمائر لا تبالي بما تفعل والله لهم بالمرصاد.
فاللهم لا تجعل عاطفتنا هي المحركة لأمور حياتنا واجعلنا من أصحاب الضمائر الحية.
ودمتم سالمين.
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