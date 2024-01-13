أفراح الرزوقي والزومان

أفراح الرزوقي والزومان
التاريخ
1/13/2024 2:04:35 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل هشام سيد عبدالرزاق الرزوقي بعقد قران نجله عبدالرزاق على كريمة أنور فهد عبدالله الزومان بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والمباركة بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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