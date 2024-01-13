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كييف أولى وجهات وزير الخارجية الفرنسي الجديد

1/13/2024 2:04:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) زار وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه كييف امس لتأكيد دعم باريس لأوكرانيا مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب بين هذا البلد وروسيا الشهر المقبل. وتأتي هذه الزيارة في مرحلة حاسمة لأوكرانيا بينما يناقش حلفاؤها الأوروبيون والأميركيون استمرار الدعم في مواجهة الهجمات الروسية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن سيجورنيه «وصل إلى كييف في أول رحلة له، من أجل مواصلة العمل الديبلوماسي الفرنسي والتأكيد على التزام فرنسا تجاه حلفائها وإلى جانب السكان المدنيين».
وأوضح سيجورنيه على منصة «اكس» امس أن «أوكرانيا تقف منذ نحو عامين على خط المواجهة للدفاع عن سيادتها وضمان أمن أوروبا»، مؤكدا أن «المساعدات الفرنسية طويلة الأمد وهذا ما جئت أقوله لكييف في رحلتي الأولى». والتقي سيجورنيه الذي تولى المنصب خلفا لكاترين كولونا بعد التعديل الحكومي في فرنسا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.
وسيجورنيه (38 عاما) الذي لم يعمل في مجال الديبلوماسية من قبل مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويرأس حزب النهضة الرئاسي.
وقد تعهد فور توليه منصبه الجمعة بمواصلة دعم فرنسا، مؤكدا أن «مساعدة أوكرانيا تعني ضمان انتصار الديموقراطية».
وبلغت قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها فرنسا لأوكرانيا ٣٫٢ مليارات يورو، بحسب تقرير برلماني نشر في نوفمبر.

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