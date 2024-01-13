Sunday, 14 January 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الآلاف يتظاهرون في لندن بـيوم التحرك العالمي تضامنا مع غزة

1/13/2024 2:04:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين وسط لندن امس في إطار «يوم التحرك العالمي» لمعارضة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
وشارك نحو 1700 شرطي في تأمين المسيرة التي جاءت في سياق تظاهرات كبرى غالبا ما تشهدها لندن أيام السبت منذ أن بدأت إسرائيل حربها ضد حماس في غزة عقب هجوم 7 أكتوبر.
وقالت مليحة أحمد (27 عاما) التي شاركت في المسيرة مع عائلتها، «نريد أن نظهر للشعب الفلسطيني أننا معه وأن نرفع صوتنا ضد حكومتنا أيضا». وأضافت في تصريح لوكالة «فرانس برس»: «إنها (الحكومة البريطانية) تؤدي دورا كبيرا جدا في السماح لإسرائيل بمواصلة ما تفعله وهذا غير مقبول».
بدوره، قال المتظاهر ديبيش كوثر (37 عاما) إنه «من المحبط للغاية الجلوس ومشاهدة العالم لا يحرك ساكنا».
وتابع «لهذا السبب نخرج لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني وإظهار عدم رضانا عن الحكومات في جميع أنحاء العالم».
وتحمل مسيرة السبت أهمية خاصة بالنظر إلى الضربات الجوية التي شنتها بريطانيا في اليمن ضد مواقع للحوثيين، بعد هجمات شنها المسلحون المدعومون من إيران على سفن في البحر الأحمر تضامنا مع غزة.
من جهتها، حذرت الشرطة المتظاهرين من أنهم سيواجهون الاعتقال إذا «تجاوزوا الحد الأقصى عمدا» في الشعارات المكتوبة على اللافتات والهتافات.
وصدرت الدعوة للمشاركة في «يوم التحرك العالمي» الذي شهد تنظيم تظاهرات في 30 دولة، عن ائتلاف منظمات بريطانية يضم حملة التضامن مع فلسطين والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا وتحالف أوقفوا الحرب وحملة نزع السلاح النووي وأصدقاء الأقصى والرابطة الإسلامية في بريطانيا.
وقالت الأمينة العامة لحملة نزع السلاح النووي كيت هدسون «سيخرج ملايين الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء العالم السبت للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية دائمة لصالح جميع الفلسطينيين».
وأضافت هدسون «يجب على حكومة المملكة المتحدة إنهاء دعمها للحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل في غزة، والانضمام إلى غالبية المجتمع الدولي في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها».

MENAFN13012024000130011022ID1107717020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث