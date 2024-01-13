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الكويت تدعو إلى حفظ الأمن في البحر الأحمر ومنع تهديد حرية الملاحة

1/13/2024 2:04:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت وزارة الخارجية أن الكويت تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر إثر الهجمات التي شنت واستهدفت مواقع في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
‏وشددت وزارة الخارجية في بيان أوردته «كونا» على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الحيوية والتي تعتبر عنصرا أساسيا في الأمن والسلم الدوليين لتؤكد على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري وتغليب صوت العقل درءا لأي أخطار قد تهدد حرية الملاحة في تلك المنطقة والتي تعتمد عليها معظم دول العالم.
وقالت المملكة العربية السعودية إنها تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية في البحر الأحمر بعد الضربات الأميركية - البريطانية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن، داعية إلى «ضبط النفس وتجنب التصعيد».
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان «إذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث».
كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر وأعربت عن قلقها البالغ حيال تداعياتها باعتبارها تمثل تهديدا غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.
وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان اوردته وكالة انباء الامارات الرسمية (وام) أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.
بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن بالغ القلق بشأن التطورات والأحداث الجارية في منطقة البحر الأحمر والعمليات العسكرية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن.
وأكد البديوي في بيان صحافي أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مشددا على ضرورة ضبط النفس وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتجنب الإضرار بالمدنيين في اليمن.
كذلك دعت كل من مصر والأردن في بيانين منفصلين إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.
من جانبها، نددت أنقرة بالرد الأميركي - البريطاني «غير المتناسب» ضد الحوثيين، معتبرة أن «أميركا وإسرائيل تستخدمان القوة غير المتناسبة نفسها ضد الفلسطينيين».
وقد استهدفت ضربات أميركية جديدة امس، قاعدة للحوثيين في صنعاء، غداة ضربات شنتها واشنطن ولندن على مواقع عسكرية للحوثيين ردا على هجماتهم في البحر الأحمر.
وأوضحت الحوثيون أن الغارات الجوية الجديدة امس استهدفت الجزء الشمالي من العاصمة، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وهدد الحوثيون بالرد على الغارات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا، باستهداف مصالح البلدين التي باتت بنظرهم «أهدافا مشروعة».
وذكرت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان أن «القوات الأميركية نفذت ضربة ضد موقع رادار في اليمن».
وتأتي هذه الضربات لليوم الثاني على التوالي في أعقاب أسابيع استهدف خلالها الحوثيون سفنا تجارية يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد حربا مع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ودافعت المملكة المتحدة عن شرعية الضربات العسكرية التي نفذتها مع الجيش الأميركي ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، مجددة تأكيدها أنها تصرفت «دفاعا عن النفس».
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مقطع فيديو نشر على منصة «إكس» إن الضربات الأميركية والبريطانية التي شنت ردا على هجمات للحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر «ضرورية وقانونية ومتناسبة».
ونشرت رئاسة الحكومة البريطانية بيانا فسرت فيه أن ضرباتها استهدفت «أهدافا محددة بعناية».
وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن واشنطن «لا تسعى إلى نزاع مع إيران» رغم الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عبر شبكة «إم إس إن بي سي»: «نحن لا نسعى إلى نزاع مع إيران، لا نسعى إلى تصعيد ولا يوجد سبب لحدوث تصعيد يتجاوز ما حدث في الأيام الأخيرة».
ولفت الى أن الولايات المتحدة ليست في حرب مع الحوثيين وأنها مازالت تقيم نتائج الضربات التي شنتها أخيرا بشكل مشترك مع بريطانيا على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين «ليست هناك حرب مع الحوثيين، لا نسعى الى حرب في اليمن مع الحوثيين، نريد أن تتوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر».

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