حرب غزة إسرائيل تكثف ضرباتها جنوبا والقسام تستهدف بلدات الغلاف

MENAFN - Al-Anbaa) دخلت الحرب، التي تشنها إسرائيل على غزة، يومها التاسع والتسعين، غداة نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي شكوى قدمتها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة في القطاع، الذي انقطعت عنه الاتصالات والإنترنت بشكل كامل أمس بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل بلا هوادة. وتواصلت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي المكثف على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما وصلت الاشتباكات إلى محيط مستشفى «شهداء الأقصى» في دير البلح وسط القطاع.ودارت اشتباكات ضارية بين مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلي بمنطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لـ«حماس» توجيه رشقة صاروخية جديدة إلى مستوطنات «غلاف غزة»، وقالت إنها قتلت وجرحت أفراد 4 مجموعات إسرائيلية راجلة واستهدفت 6 دبابات من طراز «ميركافا» ومروحية وناقلة جند وجرافة في معارك خان يونس.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع بلغت 23 ألفا و843 قتيلا و60 ألفا و317 جريحا.

من جانبه، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الجيش الإسرائيلي يرغم الفلسطينيين على النزوح إلى رفح جنوبا على أنها آمنة ثم يقصفهم ويرتكب مجازر مروعة بحقهم.

وأفاد مصدر في وزارة الصحة بأن نفاد الوقود أدى إلى توقف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى شهداء الأقصى.

وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لـ«حماس»، عن خشيته من «حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانة».

وفي رفح لم تمنع الحرب والمواجهات أفنان ومصطفى من الاقتران في هذه المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة إلى حيث نزح مئات آلاف الفلسطينيين هربا من المعارك.

وقال أيمن شملخ عم العريس النازح من مدينة غزة لوكالة فرانس برس «تهدم البيت الذي كان يجب أن يتزوجا فيه وطالت الحرب. فرأينا من الأنسب أن يتزوجا».

وأضاف «عندنا وعندهم شهداء وعنا دمار وعندهم دمار لكن يجب ان نعيش ونتعايش»، بينما أكد محمد جبريل والد العروس «نحن شعب يحب الحياة رغم الموت والقتل والدمار».

وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل ثلاثة فلسطينيين أثناء محاولة تسلل لمستوطنة أدورا في جنوب مدينة الخليل.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي في بيان إنه «خلال أعمال التمشيط تم رصد ثلاثة مخربين لتتم تصفيتهم من قبل قوات الأمن». وأعلنت سلطات الإسعاف الإسرائيلية في بيان، ان مستوطنا يبلغ من العمر 34 عاما «أصيب بجروح طفيفة حتى متوسطة بقدمه نتيجة اصابته بطلق ناري».

ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات لمناطق وبلدات بالضفة، بينها مدينة قلقيلية شمالي الضفة، وداهمت منزلا هناك بزعم تحصن أحد الفلسطينيين المطاردين داخله.

وخلال العملية دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المدينة واقتحمتها من محوريها الشمالي والشرقي وانتشرت في أحيائها، قبل أن تنسحب لاحقا.

وفي السياق نفسه، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات الإسرائيلي في مخيم الفارعة بمدينة طوباس فبالضفة الغربية، في حين قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مواطنا أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

وحلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بكثافة في أجواء المدينة والمخيم، وسط سماع انفجارات، فيما نشرت منصات فلسطينية مشاهد لجرافة الاحتلال تنفذ عمليات تخريب هناك، مشيرة إلى استهداف قوات الاحتلال في مخيم الفارعة بعبوات ناسفة.

في هذه الأثناء، فاقمت الأمطار والبرد معاناة سكان القطاع، وسط تفاقم الكارثة الإنسانية التي تندد بها المنظمات الدولية مع الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت.

كما أدى نقص الوقود إلى إغلاق المولد الرئيسي في مستشفى «شهداء الأقصى» في دير البلح في وسط غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».

في هذه الأثناء، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه «حان الوقت كي نتحد ونتحمل مسؤوليتنا لإنهاء الأعمال العدائية في غزة والعمل لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال».

وأضاف بوريل في تصريحات أمس أن «سكان غزة بعد نحو 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على القطاع بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية».

4 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا بإعاقات في الحرب

كشف موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي عن إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا.

واعتبر الموقع أن هجوم حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في 7 أكتوب الماضي قاد إسرائيل إلى حرب لم تشهدها سابقا من حيث عدد الجنود الجرحى، لكن الأهم من ذلك أن الإصابات خطيرة للغاية.

وأضاف ان الجيش الإسرائيلي لا يقدم جميع بيانات الجرحى للجمهور، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض المعنويات.

وتابع موقع «والا» المقرب من الأجهزة الأمنية في تل أبيب أنه حاليا تم الاعتراف بإصابة حوالي 4 آلاف جندي بإعاقات وفقا «للتصنيف 3»، ويعني أنه يحق لهم الحصول على جميع العلاجات والحقوق التي يتمتع بها شخص معاق في الجيش الإسرائيلي، دون أن يتم الاعتراف بهم رسميا على هذا النحو.

ولفت إلى أنه يتم دفع رواتب للجنود المصابين وعلاجهم حتى دون الحاجة إلى إثبات أي شيء، مبينا أن عملية إعادة تأهيلهم ستبدأ في أقرب وقت لإعادتهم إلى الحياة الطبيعية.

ونقل الموقع الإخباري عن رئيس منظمة المعاقين في الجيش الإسرائيلي عيدان كاليمان أنه مقابل كل مختص علاج طبيعي عملنا معه نطلب الآن 4 لمواكبة عدد الجرحى، والأمر نفسه بالنسبة لجميع المهن العلاجية الأخرى.

وأضاف كاليمان «نحن بحاجة إلى مضاعفة قوتنا 3 مرات دفعة واحدة لصالح جنودنا ومستعدون لمواجهة هذا التحدي، لقد كنت في النظام لمدة 30 عاما، لم يسبق لي أن واجهت مثل هذا العدد من الجرحى، وحالتهم خطيرة للغاية».

وأشار إلى وجود العديد من الجرحى الذين بترت أطرافهم والذين أصيبوا بالعمى والشلل.

وتشير بيانات الجيش الإسرائيلي المنشورة إلى أن عدد الضباط والجنود القتلى بلغ منذ بداية الحرب 520، بينهم 186 منذ بداية الهجوم البري في غزة.

«سي. آي. إيه» تجمع معلومات عن قادة «حماس» الكبار

أفاد تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية بأن وكالة الاستخبارات المركزية في الولايات المتحدة «سي. آي. إيه»، تقوم بجمع معلومات عن كبار قادة حركة حماس، وتشارك هذه المعلومات مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن أسمائهم، أن المعلومات التي تجمعها الوكالة «ترتبط أيضا بمحاولة معرفة مواقع تواجد الرهائن في قطاع غزة».

وشكلت «سي آي إيه» فرقة عمل جديدة تأسست بعد الهجمات التي نفذتها «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.وفرقة العمل الجديدة هذه ليس لديها أي «سلطات قانونية جديدة»، لكن البيت الأبيض طالب برفع «أولوية جمع المعلومات الاستخباراتية عن حماس» بحسب تقرير«نيويورك تايمز».ولا تركز المعلومات التي تجمعها «سي. آي. إيه» على قادة حماس من المستويات المنخفضة أو المتوسطة، فيما لا يعرف مدى «أهمية هذه المعلومات بالنسبة لإسرائيل».وأشارت الصحيفة إلى أن «اعتقاد مسؤولين أميركيين بأن استهداف أعضاء حماس ذوي المستويات المنخفضة أمر مضلل، لأنه يمكن استبدالهم بسهولة، إلى جانب المخاطر التي يتعرض لها المدنيون»، حيث قتل الآلاف في غزة في الضربات الإسرائيلية.وتكثف وكالة الاستخبارات الأميركية عمليات جمع المعلومات عن حركة حماس، من خلال زيادة رحلات طائرات الاستطلاع المسيرة فوق غزة، وتكثيف الجهود لاعتراض الاتصالات بين مسؤولي الحركة الفلسطينية.