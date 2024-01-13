Sunday, 14 January 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


%360 زيادة في المساحات الخضراء بالمدينة

1/13/2024 2:03:37 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن زيادة مساحات الغطاء النباتي في منطقة المدينة المنورة بنسبة بلغت 360%، خلال الأشهر الخمسة الماضية من عام 2023، بدايةً من أغسطس وحتى ديسمبر، بسبب هطول الأمطار في هذه الفترة.
وأوضح المركز أن تحليلات بيانات الاستشعار عن بعد كشفت عن وصول إجمالي مساحة الغطاء النباتي في المدينة المنورة في شهر أغسطس 2023 إلى 2863.4 كيلومترًا مربعًا، بما يمثل 1.9% من إجمالي مساحة المنطقة، لتزيد المساحة تدريجيًا مع زيادة هطول الأمطار، حتى سجل المركز في نهاية شهر ديسمبر من 2023 وصول مساحة الغطاء النباتي لنحو 13.194.5 كيلومترًا تغطي 8.7% من إجمالي مساحة المنطقة.
وينتشر الغطاء النباتي في معظم محافظات منطقة المدينة المنورة، حيث يتركز في المناطق الجبلية التي يتراوح ارتفاعها بين 1.000 متر إلى 1.300 متر غربي المنطقة، وفي المواقع شبه المستوية شرقي المنطقة لخصائص التربة فيها، وحسب توزيع المحافظات يتركز الغطاء النباتي شرقي محافظات العلا والحناكية، وشمالي محافظات ينبع وخيبر وبدر، وغربي محافظات المدينة المنورة ومهد الذهب، ووسط محافظة وادي الفرع.
ويعمل المركز الوطني على دراسة واقع مناطق الغطاء النباتي، ومراقبة التغير بمواقع مشروعات التشجير، ومراقبة الغطاء الأرضي وتغير مساحته، وحساب كميات الأمطار وكثافة الغطاء النباتي، وقياس كثافة الغطاء النباتي، بالإضافة إلى رصد ومراقبة صحة النبات، وذلك بالاعتماد على برنامج تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات مشروعات التشجير ومبادرة السعودية الخضراء.

MENAFN13012024000089011017ID1107717013

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث