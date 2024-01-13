الفوائد الصحية لبذور الشيا - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) محاربة الجذور الحرة
تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة بالجسم. بالتالي، فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يقلل من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المرتبطة بالجذور الحرة.
صحة القلب
بذور الشيا غنية بـ((الكيرسيتين))، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية مثل مشكلات القلب.
تحسين مستويات السكر في الدم
يساعد محتوى الألياف ببذور الشيا في تقليل مقاومة الأنسولين ومستويات السكر بالدم. ليس هذا فحسب، بل يقلل أيضا من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي في الجسم.
تقليل الالتهاب
يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن في الجسم إلى حالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان. لكن مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا تساعد في مكافحة الالتهابات بالجسم.
المحافظة على الوزن الصحي
تحتوي أونصة واحدة من بذور الشيا على 39% من كمية الألياف اليومية الموصى بها. ونظرًا لأن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في البذور تمتص الماء، فإنها تميل إلى التوسع في المعدة، ما يجعلك تشعر في النهاية بالشبع.
مفيدة لصحة العظام
تحتوي بذور الشيا أيضًا على المغنيسيوم والفوسفور اللذين يعتبران ضروريين جدًا لصحة العظام والعضلات وعمل الأعصاب.
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