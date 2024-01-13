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الفوائد الصحية لبذور الشيا - جريدة الوطن السعودية

1/13/2024 2:03:21 PM
(MENAFN- Al Watan) محاربة الجذور الحرة
تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة بالجسم. بالتالي، فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يقلل من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المرتبطة بالجذور الحرة.
صحة القلب
بذور الشيا غنية بـ((الكيرسيتين))، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية مثل مشكلات القلب.
تحسين مستويات السكر في الدم
يساعد محتوى الألياف ببذور الشيا في تقليل مقاومة الأنسولين ومستويات السكر بالدم. ليس هذا فحسب، بل يقلل أيضا من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي في الجسم.
تقليل الالتهاب
يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن في الجسم إلى حالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان. لكن مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا تساعد في مكافحة الالتهابات بالجسم.
المحافظة على الوزن الصحي
تحتوي أونصة واحدة من بذور الشيا على 39% من كمية الألياف اليومية الموصى بها. ونظرًا لأن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في البذور تمتص الماء، فإنها تميل إلى التوسع في المعدة، ما يجعلك تشعر في النهاية بالشبع.
مفيدة لصحة العظام
تحتوي بذور الشيا أيضًا على المغنيسيوم والفوسفور اللذين يعتبران ضروريين جدًا لصحة العظام والعضلات وعمل الأعصاب.

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