Sunday, 14 January 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشروعات تنموية بمليجة - جريدة الوطن السعودية

1/13/2024 2:03:21 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال العام المنصرم 2023، العديد من المشروعات الحيوية والتنموية بمليجة، لتطوير البنية التحتية، ورفع مستوى وجودة الطرق، واستمرارًا لأعمال برنامج تحسين المشهد الحضري، وبرامج أنسنة المدن، وجودة الحياة.
وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال شملت استكمال ردم وتسوية المخططات المنخفضة في مركز عتيق، وصيانة الشوارع والأرصفة، وسفلتة الطرق في مركزي مليجة وعتيق بشكل مدمج، واستبدال الأعمدة القديمة للإنارة في مليجة والقرى التابعة لها، وتطوير ممشى بطريق الملك عبدالعزيز، وكشط وإعادة سفلتة الطريق، إضافةً إلى رفع كفاءة مستوى السلامة بالتقاطعات الرئيسة؛ لتحسين التدفق المروري وتقليل حوادث الطرق، وتحسين المشهد الحضري حول ملعبي مركزي انطاع والكهفة، وزراعة المناطق الخضراء.

MENAFN13012024000089011017ID1107717011

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث