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190 ملاكما يتنافسون في جازان - جريدة الوطن السعودية

1/13/2024 2:03:21 PM
(MENAFN- Al Watan) يتنافس 190 لاعبا، يمثلون 12 ناديا، في بطولة تصفيات غرب وجنوب المملكة للملاكمة، في فئات البراعم والناشئين والشباب، وتستضيفها مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان لمدة 4 أيام.
عودة
قاد شغف المواهب باللعبة إلى تفعيل رياضة الملاكمة، وانتشارها على مستوى المملكة، وأعادت منطقة جازان الملاكمة للواجهة، بعد غياب 30 سنة من آخر استضافة لها، ورسم الاتحاد السعودي للملاكمة خارطة طريق انتشار اللعبة، حيث تشهد إقبالا كبيرا من المواهب لممارسة اللعبة، وعززت الحراك الرياضي في المملكة، واكتشاف المواهب وصقلها لخدمة الوطن.


تنافس
رصدت ((الوطن)) مشاركة وتنافس أندية الأهلي، والاتحاد، والوحدة، وجدة وعكاظ، وضمك، وجرش، واليرموك، والصواري، ووج، والأخدود، والليث في البطولة، وسط تنافس كبير بين اللاعبين، للظفر بالمراكز الأولى، والتأهل للنهائيات في منطقة الرياض، إلى جانب تحفيز اللاعبين لزملائهم، والتشجيع المتواصل، ومشاركة 4 لاعبات من الاتحاد في البطولة، وسط تنظيم مميز، وحضور كبير.
مواهب

سجلت البطولة العديد من المواهب التي انتقلت للتصفيات النهائية، وقال الموهبة نايف بن حميد من ناد الاتحاد، إنه يمارس اللعبة منذ شهر في النادي، وتعد مشاركته في البطولة هي الأولى، مشيرا إلى أن دعم عائلته ومدربه قاده إلى التفوق والتأهل، وأنه يطمح إلى تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول.
انتشار

أكد مدير بطولات الملاكمة في الاتحاد السعودي محمد عالم مشاركة 190 لاعبا من البراعم والناشئين والشباب، يمثلون 12 ناديا، مشيرا إلى أن البطولة تهدف إلى زيادة تفعيل اللعبة في مناطق المملكة، وإقامة البطولة في أكثر من منطقة، وتنفيذ بطولة الفئات السنية بتبوك وجازان، وبطولة النخبة في حائل وأبها، واكتشاف المواهب ودعمهم، مضيفا إلى أن هذا الموسم هو الثاني للملاكمة النسائية، مبينا أنهم يطمحون للأفضل في المواسم المقبلة.

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