190 ملاكما يتنافسون في جازان - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) يتنافس 190 لاعبا، يمثلون 12 ناديا، في بطولة تصفيات غرب وجنوب المملكة للملاكمة، في فئات البراعم والناشئين والشباب، وتستضيفها مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان لمدة 4 أيام.
عودة
قاد شغف المواهب باللعبة إلى تفعيل رياضة الملاكمة، وانتشارها على مستوى المملكة، وأعادت منطقة جازان الملاكمة للواجهة، بعد غياب 30 سنة من آخر استضافة لها، ورسم الاتحاد السعودي للملاكمة خارطة طريق انتشار اللعبة، حيث تشهد إقبالا كبيرا من المواهب لممارسة اللعبة، وعززت الحراك الرياضي في المملكة، واكتشاف المواهب وصقلها لخدمة الوطن.
تنافس
رصدت ((الوطن)) مشاركة وتنافس أندية الأهلي، والاتحاد، والوحدة، وجدة وعكاظ، وضمك، وجرش، واليرموك، والصواري، ووج، والأخدود، والليث في البطولة، وسط تنافس كبير بين اللاعبين، للظفر بالمراكز الأولى، والتأهل للنهائيات في منطقة الرياض، إلى جانب تحفيز اللاعبين لزملائهم، والتشجيع المتواصل، ومشاركة 4 لاعبات من الاتحاد في البطولة، وسط تنظيم مميز، وحضور كبير.
مواهب
سجلت البطولة العديد من المواهب التي انتقلت للتصفيات النهائية، وقال الموهبة نايف بن حميد من ناد الاتحاد، إنه يمارس اللعبة منذ شهر في النادي، وتعد مشاركته في البطولة هي الأولى، مشيرا إلى أن دعم عائلته ومدربه قاده إلى التفوق والتأهل، وأنه يطمح إلى تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول.
انتشار
أكد مدير بطولات الملاكمة في الاتحاد السعودي محمد عالم مشاركة 190 لاعبا من البراعم والناشئين والشباب، يمثلون 12 ناديا، مشيرا إلى أن البطولة تهدف إلى زيادة تفعيل اللعبة في مناطق المملكة، وإقامة البطولة في أكثر من منطقة، وتنفيذ بطولة الفئات السنية بتبوك وجازان، وبطولة النخبة في حائل وأبها، واكتشاف المواهب ودعمهم، مضيفا إلى أن هذا الموسم هو الثاني للملاكمة النسائية، مبينا أنهم يطمحون للأفضل في المواسم المقبلة.
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