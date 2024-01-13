200 ألف زائر للشقيق في 5 أيام - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) شهد مركز الشقيق شمال منطقة جازان توافد أعداد كبيرة من الزوار والمتنزهين، تجاوزت الـ200 ألف خلال الأيام الخمسة الماضية، وسط انطلاق الكثير من البرامج والفعاليات المتنوعة ومناشط دعوية.
وأوضح مدير الخدمات في بلدية الشقيق، محمد زيلعي، أن شواطئ ومسطحات الشقيق استقبلت خلال الأيام الخمسة الماضية الزائرين وجرى توفير وتهيئة كل الخدمات والتسهيلات في الشواطئ والمسطحات الخضراء التي يقصدها الزوار والمتنزهون من داخل الشقيق وخارجها.
من جهة أخرى، انطلقت مناشط البرنامج الدعوي ((عقيدتنا.. إيمان وأمان))، التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، وتنفذها جمعية الدعوة والإرشاد بالشقيق، ويقدمها عدد من المشايخ والدعاة في المساجد والجوامع.
MENAFN13012024000089011017ID1107717009
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.