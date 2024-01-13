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200 ألف زائر للشقيق في 5 أيام - جريدة الوطن السعودية

1/13/2024 2:03:21 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد مركز الشقيق شمال منطقة جازان توافد أعداد كبيرة من الزوار والمتنزهين، تجاوزت الـ200 ألف خلال الأيام الخمسة الماضية، وسط انطلاق الكثير من البرامج والفعاليات المتنوعة ومناشط دعوية.
وأوضح مدير الخدمات في بلدية الشقيق، محمد زيلعي، أن شواطئ ومسطحات الشقيق استقبلت خلال الأيام الخمسة الماضية الزائرين وجرى توفير وتهيئة كل الخدمات والتسهيلات في الشواطئ والمسطحات الخضراء التي يقصدها الزوار والمتنزهون من داخل الشقيق وخارجها.
من جهة أخرى، انطلقت مناشط البرنامج الدعوي ((عقيدتنا.. إيمان وأمان))، التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، وتنفذها جمعية الدعوة والإرشاد بالشقيق، ويقدمها عدد من المشايخ والدعاة في المساجد والجوامع.

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