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انطلاق سوق المزارعين في المدينة المنورة - جريدة الوطن السعودية

1/13/2024 2:03:21 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت، الجمعة، فعاليات ((سوق المزارعين)) بجادة قباء في المدينة المنورة، بالشراكة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة فنون الطهي وأمانة المدينة؛ لتسويق الإنتاج الزراعي المحلي، وإبراز المحاصيل التي تشكل ميزات نسبية للمنطقة.
وتضم الفعاليات، التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 25 مزارعًا وعدد من الأسر المنتجة، أركانًا متنوعة تستعرض من خلالها المنتجات التحويلية للمحاصيل الزراعية، ومناطق مخصصة للأسر المنتجة، لتقديم المأكولات الشعبية، ومنطقة الخط العربي، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة للرسم على الوجه.
ويحرص فرع الوزارة على دعم إنتاج المزارعين من خلال الفعاليات طوال العام تزامًنا مع المحاصيل الموسمية للمنطقة، وتسويقها على نطاق محلي وعالمي، وتوفير فرص البيع المباشر للمزارعين.

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