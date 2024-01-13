انطلاق سوق المزارعين في المدينة المنورة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) انطلقت، الجمعة، فعاليات ((سوق المزارعين)) بجادة قباء في المدينة المنورة، بالشراكة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة فنون الطهي وأمانة المدينة؛ لتسويق الإنتاج الزراعي المحلي، وإبراز المحاصيل التي تشكل ميزات نسبية للمنطقة.
وتضم الفعاليات، التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 25 مزارعًا وعدد من الأسر المنتجة، أركانًا متنوعة تستعرض من خلالها المنتجات التحويلية للمحاصيل الزراعية، ومناطق مخصصة للأسر المنتجة، لتقديم المأكولات الشعبية، ومنطقة الخط العربي، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة للرسم على الوجه.
ويحرص فرع الوزارة على دعم إنتاج المزارعين من خلال الفعاليات طوال العام تزامًنا مع المحاصيل الموسمية للمنطقة، وتسويقها على نطاق محلي وعالمي، وتوفير فرص البيع المباشر للمزارعين.
MENAFN13012024000089011017ID1107717008
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.