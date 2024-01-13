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465 حاضرا في الجولة الدعوية بالشقيق - جريدة الوطن السعودية

1/13/2024 2:03:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الجولة الدعوية الثانية ضمن البرنامج الدعوي ((عقيدتنا.. إيمان وأمان))، بمشاركة المدير العام للفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، التي قدمها 12 داعية في 18 مسجدا وجامعا في مركز الشقيق وضواحيه، وكذلك بالمصليات المتنقلة في الحدائق والمتنزهات، حيث بيّنوا خلالها العقيدة الصحيحة التي تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وتحدثوا عن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة، والمخالفة لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم تحدثوا عن التوحيد وأثره في تحقيق الأمن، حيث إن الأمن والأمان لا يكونان إلا به، وهذا ما تقوم عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها إلى وقتنا الزاهر.
وأكد ((مدخلي)) أهمية هذه الجولات التي من أهم أهدافها ترسيخ العقيدة، وبيان نهج الإسلام في نبذ التطرف والغلو، وتحقيق السلام والتسامح.
تأتي هذه الجولة، التي حضرها أكثر من 465 حاضرا ضمن 455 منشطا دعويا، ويقدمها فرع الشؤون الإسلامية في جازان، ممثلا بكل مراكز الدعوة، بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، تزامنا مع ((شتاء جازان)) لهذا العام.

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