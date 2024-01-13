465 حاضرا في الجولة الدعوية بالشقيق - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الجولة الدعوية الثانية ضمن البرنامج الدعوي ((عقيدتنا.. إيمان وأمان))، بمشاركة المدير العام للفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، التي قدمها 12 داعية في 18 مسجدا وجامعا في مركز الشقيق وضواحيه، وكذلك بالمصليات المتنقلة في الحدائق والمتنزهات، حيث بيّنوا خلالها العقيدة الصحيحة التي تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وتحدثوا عن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة، والمخالفة لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم تحدثوا عن التوحيد وأثره في تحقيق الأمن، حيث إن الأمن والأمان لا يكونان إلا به، وهذا ما تقوم عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها إلى وقتنا الزاهر.
وأكد ((مدخلي)) أهمية هذه الجولات التي من أهم أهدافها ترسيخ العقيدة، وبيان نهج الإسلام في نبذ التطرف والغلو، وتحقيق السلام والتسامح.
تأتي هذه الجولة، التي حضرها أكثر من 465 حاضرا ضمن 455 منشطا دعويا، ويقدمها فرع الشؤون الإسلامية في جازان، ممثلا بكل مراكز الدعوة، بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، تزامنا مع ((شتاء جازان)) لهذا العام.
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