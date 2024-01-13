Sunday, 14 January 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صنعاء تتعرض للهجوم مجددا والأمم المتحدة تدعو لتجنب التصعيد - جريدة الوطن السعودية

1/13/2024 2:03:20 PM
(MENAFN- Al Watan) جددت الولايات المتحدة ضرباتها على أهداف الحوثيين، فجر اليوم السبت، بعد مضي 24 ساعة على غارات مشتركة مع بريطانيا استهدفت مواقع عدة في اليمن. في حين قالت مصادر حوثية إنها لن تسمح بما سمته استباحة الأمريكيين للبلاد، وإن "الرد على الهجمات سيكون قريبا".
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الجديدة في اليمن استهدفت منشأة رادار يستخدمها الحوثيون، مشيرا إلى أن الغارات أقل نطاقا بكثير من سابقتها وقد نفذتها واشنطن بشكل منفرد.
وأفادت وسائل إعلام يمنية عن سماع دوي انفجارات عدة، خاصة الجهة الشمالية من المدينة، بعد 24 ساعة من الضربات الأولى على مواقع للحوثيين في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى من قبل واشنطن ولندن بهدف ما تسميانه إضعاف قدرات جماعة الحوثي على شن هجمات في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق، وصم الرئيس الأمريكي جو بايدن مليشيا الحوثي في اليمن بالإرهاب، وتوعد بالرد إذا استمرت في السلوك نفسه.
وأضاف بايدن أنه تم تنفيذ الضربات لردع وإضعاف قدرة الحوثيين على شن هجمات مستقبلية، وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات حسب الضرورة للتصدي لأي تهديدات أو هجمات.
تجنب التصعيد
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف إلى عدم التصعيد بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف تابعة للحوثيين باليمن، كما حث الدول التي تحمي سفنها من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى الالتزام بالقانون الدولي.
وأكد جوتيريش مجددا -في تصريحات أدلى بها المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك- أن الهجمات على الملاحة الدولية بالبحر الأحمر غير مقبولة، وتعرض سلامة سلاسل الإمداد العالمية وأمنها للخطر، ولها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والإنساني في العالم أجمع.
ولاحقا، قال خالد خياري مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط بمجلس الأمن الدولي "نحن نشهد دورة عنف تهدد بعواقب سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية كبرى في اليمن والمنطقة"، مضيفا أن هذه التطورات في البحر الأحمر تثير القلق كمخاطر تفاقم التوترات الإقليمية.

MENAFN13012024000089011017ID1107717006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث