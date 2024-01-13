ضبط 18.5 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط 18538 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وجرى ضبط 11047 مخالفًا لنظام الإقامة، و4299 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3192 مخالفًا لنظام العمل.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية 851 شخصا فضلا عن ضبط 55 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 6 متورطين.
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