Sunday, 14 January 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضبط 18.5 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع - جريدة الوطن السعودية

1/13/2024 2:03:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط 18538 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وجرى ضبط 11047 مخالفًا لنظام الإقامة، و4299 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3192 مخالفًا لنظام العمل.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية 851 شخصا فضلا عن ضبط 55 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 6 متورطين.

MENAFN13012024000089011017ID1107717005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث