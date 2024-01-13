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الكنجر يمنع مفاجأة الهند - جريدة الوطن السعودية

1/13/2024 2:03:20 PM
(MENAFN- Al Watan) استهل منتخب أستراليا مسيرته بكأس آسيا، المقامة حاليًا في قطر، بانتصار مهم على الهند 2/صفر في افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية. وقد عجز المتوج باللقب في 2015 عن هز الشباك خلال الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على إستاد أحمد بن علي، لكن اختلف الحال تمامًا في الشوط الثاني، الذي فرض فيه المنتخب الأسترالي سيطرته المطلقة على المباراة، إذ افتتح جاكسون إيرفين التسجيل ((50))، وتكفل البديل جوردان بوس بتسجيل الهدف الثاني ((73)).
بذلك، يحصد الكنجر أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي سورية وأوزبكستان، بينما بقي منتخب الهند بلا رصيد من النقاط.

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