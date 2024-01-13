الكنجر يمنع مفاجأة الهند - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) استهل منتخب أستراليا مسيرته بكأس آسيا، المقامة حاليًا في قطر، بانتصار مهم على الهند 2/صفر في افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية. وقد عجز المتوج باللقب في 2015 عن هز الشباك خلال الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على إستاد أحمد بن علي، لكن اختلف الحال تمامًا في الشوط الثاني، الذي فرض فيه المنتخب الأسترالي سيطرته المطلقة على المباراة، إذ افتتح جاكسون إيرفين التسجيل ((50))، وتكفل البديل جوردان بوس بتسجيل الهدف الثاني ((73)).
بذلك، يحصد الكنجر أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي سورية وأوزبكستان، بينما بقي منتخب الهند بلا رصيد من النقاط.
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