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مانشيني يستبعد 3 ويضم البدلاء - جريدة الوطن السعودية

1/13/2024 2:03:20 PM
(MENAFN- Al Watan) ضم مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، الثلاثي محمد البريك، ومحمد الربيعي، وطلال حاجي، إلى القائمة النهائية للمنتخب السعودي المشاركة في كأس آسيا، المقامة حاليًا في قطر، واستبعد الثلاثة نواف العقيدي، و⁠أيمن يحيى، و⁠عباس الحسن، نظرا للاصابات التي تعرضوا لها خلال االمباريات الودية الماضية، وعدم قدرتهم على المشاركة في النهائيات القارية، وسمح للمدافع ريان حامد بالعودة إلى معسكر المنتخب الأولمبي.

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