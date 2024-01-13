مانشيني يستبعد 3 ويضم البدلاء - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/13/2024 2:03:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) ضم مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، الثلاثي محمد البريك، ومحمد الربيعي، وطلال حاجي، إلى القائمة النهائية للمنتخب السعودي المشاركة في كأس آسيا، المقامة حاليًا في قطر، واستبعد الثلاثة نواف العقيدي، وأيمن يحيى، وعباس الحسن، نظرا للاصابات التي تعرضوا لها خلال االمباريات الودية الماضية، وعدم قدرتهم على المشاركة في النهائيات القارية، وسمح للمدافع ريان حامد بالعودة إلى معسكر المنتخب الأولمبي.
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