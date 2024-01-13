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23843 شهيدا حصيلة شهداء غزة بسبب العدوان الإسرائيلي - جريدة الوطن السعودية

1/13/2024 2:03:19 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ 99 على التوالي إلى 23843 شهيدًا، والجرحى إلى 60317 معظمهم من الأطفال والنساء.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 135 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 312 خلال الساعات 24 الماضية في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة.

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