23843 شهيدا حصيلة شهداء غزة بسبب العدوان الإسرائيلي - جريدة الوطن السعودية

23843 شهيدا حصيلة شهداء غزة بسبب العدوان الإسرائيلي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/13/2024 2:03:19 PM
(MENAFN
- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ 99 على التوالي إلى 23843 شهيدًا، والجرحى إلى 60317 معظمهم من الأطفال والنساء.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 135 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 312 خلال الساعات 24 الماضية في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة.
MENAFN13012024000089011017ID1107717001
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.