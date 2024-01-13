الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب يشيد بدعم جامعة البحرين للتكنولوجيا لأبناء الشهداء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ خالد بن سلمان بن خالد آل خليفة، مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب، على الأهمية التي تمثلها المؤسسات التعليمية الداعمة للصندوق في خلق الفرص التعليمية النوعية أمام أبناء الشهداء، ورفدها لجهود الصندوق الهادفة إلى توفير الدعم الشامل والحياة الكريمة لأسر شهداء الواجب، وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب.
ونوّه مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب بدور المؤسسات والشركات الداعمة للصندوق وحرصها على دعم كافة الجهود التي يقوم بها من أجل تحقيق أهدافه، معربًا عن شكره وتقديره لجامعة البحرين للتكنولوجيا على تقديمها لمنحٍ دراسية لأبناء الشهداء، وذلك ضمن جهودها في مواصلة تعزيز الشراكة المجتمعية وتفعيل دورها المجتمعي. مشيراً إلى حرص الصندوق على مواصلة تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات التعليمية بما يحقق التطلعات المنشودة لأبناء الشهداء في هذا الشأن.
من جانبه، صرح رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا الدكتور حسن الملا، عن التزام جامعة البحرين للتكنولوجيا بتقديم الدعم لأبناء أسر الشهداء انطلاقاً من مبادرات الجامعة UTB CarEs، والتي تأتي من منطلق اهتمام الجامعة بالمشاركة بفعالية في المبادرات التي تعزز المسؤولية المجتمعية من خلال البرامج والمبادرات التي تسهم بشكل إيجابي في المجتمع، والتي يأتي من ضمنها التعاون مع الصندوق الملكي لشهداء الواجب من خلال تقديم الدعم المستمر وتوفير الفرص التعليمية لأبناء الشهداء، وذلك إيماناً من الجامعة بأن التعليم أداة قوية ومهمة للتمكين ووسيلة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وأساس قوي للمسيرة المهنية المستقبلية للطالب.
وأكد رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا على مواصلة تعزيز التعاون مع الصندوق الملكي لشهداء الواجب، والحرص على تقديم الدعم اللازم للطلبة المستفيدين طوال رحلتهم الأكاديمية وتزويدهم بالتوجيه والإرشاد والموارد التعليمية بما يسهم في تحقيقهم النجاح الأكاديمي المنشود.
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