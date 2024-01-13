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الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب يشيد بدعم جامعة البحرين للتكنولوجيا لأبناء الشهداء

1/13/2024 2:02:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ خالد بن سلمان بن خالد آل خليفة، مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب، على الأهمية التي تمثلها المؤسسات التعليمية الداعمة للصندوق في خلق الفرص التعليمية النوعية أمام أبناء الشهداء، ورفدها لجهود الصندوق الهادفة إلى توفير الدعم الشامل والحياة الكريمة لأسر شهداء الواجب، وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب.

ونوّه مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب بدور المؤسسات والشركات الداعمة للصندوق وحرصها على دعم كافة الجهود التي يقوم بها من أجل تحقيق أهدافه، معربًا عن شكره وتقديره لجامعة البحرين للتكنولوجيا على تقديمها لمنحٍ دراسية لأبناء الشهداء، وذلك ضمن جهودها في مواصلة تعزيز الشراكة المجتمعية وتفعيل دورها المجتمعي. مشيراً إلى حرص الصندوق على مواصلة تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات التعليمية بما يحقق التطلعات المنشودة لأبناء الشهداء في هذا الشأن.

من جانبه، صرح رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا الدكتور حسن الملا، عن التزام جامعة البحرين للتكنولوجيا بتقديم الدعم لأبناء أسر الشهداء انطلاقاً من مبادرات الجامعة UTB CarEs، والتي تأتي من منطلق اهتمام الجامعة بالمشاركة بفعالية في المبادرات التي تعزز المسؤولية المجتمعية من خلال البرامج والمبادرات التي تسهم بشكل إيجابي في المجتمع، والتي يأتي من ضمنها التعاون مع الصندوق الملكي لشهداء الواجب من خلال تقديم الدعم المستمر وتوفير الفرص التعليمية لأبناء الشهداء، وذلك إيماناً من الجامعة بأن التعليم أداة قوية ومهمة للتمكين ووسيلة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وأساس قوي للمسيرة المهنية المستقبلية للطالب.

وأكد رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا على مواصلة تعزيز التعاون مع الصندوق الملكي لشهداء الواجب، والحرص على تقديم الدعم اللازم للطلبة المستفيدين طوال رحلتهم الأكاديمية وتزويدهم بالتوجيه والإرشاد والموارد التعليمية بما يسهم في تحقيقهم النجاح الأكاديمي المنشود.

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