جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من سمو الشيخ محمــد بن مبــارك بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، برقية تهنئة من سمو الشيخ محمــد بن مبــارك آل خليفــة، الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، رفع فيها إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين.
وأضاف الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، إلى أن تخصيص هذا اليوم من كل عام يوماً وطنياً للاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية، تأكيدًا لدورها الوطني الراسخ والمتنامي في تعزيز منجزات الوطن وحماية مصالحه وتطوير علاقات التعاون بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد سموه إلى أن ما تحققه الدبلوماسية البحرينية من نجاحات كبيرة إنما هو بفضل توجيهات ورؤى جلالة الملك المعظم، ونهج جلالته السديد في الانفتاح الإيجابي والتعاون البناء مع المجتمع الدولي وترسيخ مبادئ التضامن مع كافة الأمم والشعوب وفي إطار قيم التسامح والتعايش.
سائلاً سموه الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والعافية.
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