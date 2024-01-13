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جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من سمو الشيخ محمــد بن مبــارك بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين

1/13/2024 2:02:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، برقية تهنئة من سمو الشيخ محمــد بن مبــارك آل خليفــة، الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، رفع فيها إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين.

وأضاف الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، إلى أن تخصيص هذا اليوم من كل عام يوماً وطنياً للاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية، تأكيدًا لدورها الوطني الراسخ والمتنامي في تعزيز منجزات الوطن وحماية مصالحه وتطوير علاقات التعاون بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سموه إلى أن ما تحققه الدبلوماسية البحرينية من نجاحات كبيرة إنما هو بفضل توجيهات ورؤى جلالة الملك المعظم، ونهج جلالته السديد في الانفتاح الإيجابي والتعاون البناء مع المجتمع الدولي وترسيخ مبادئ التضامن مع كافة الأمم والشعوب وفي إطار قيم التسامح والتعايش.

سائلاً سموه الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والعافية.

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