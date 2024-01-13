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جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من وزير الخارجية بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين

1/13/2024 2:02:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، رفع فيها إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، والذي تفضل به جلالته بتخصيص الرابع عشر من يناير من كل عام يوماً وطنياً للاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية، تقديرًا للجهود المخلصة التي تبذلها الكوادر الوطنية في وزارة الخارجية لتنمية علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة وحماية مصالحها وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي.

وأعرب وزير الخارجية عن بالغ شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم لما يوليه جلالته، من اهتمام كبير ودعم مستمر لوزارة الخارجية ومنسوبيها، وعلى ما تفضل به جلالته من توجيهات سديدة ورؤى حكيمة للمضي قدماً في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مملكة البحرين ودول العالم كافة، بما ينسجم مع مبادئ المملكة الراسخة الداعية إلى التضامن والتكاتف والتآخي مع كافة الأمم والشعوب في إطار قيم التسامح والتعايش الإنساني والتعاون البناء.

واستذكر وزير الخارجية، في هذه المناسبة، منجزات المسيرة الدبلوماسية الوطنية، التي امتدت لما يزيد عن خمسين عاماً من البذل والعطاء وما حققته من نجاحات في كافة الميادين الدبلوماسية والتي أسهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين في وسط المجتمع الدولي كدولة داعية للسلم والأمن الدوليين.

سائلا الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويمده بموفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يوفقه لتحقيق المزيد من التقدم والنماء والازدهار لوطننا الغالي ومواطنيه الكرام في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالته، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

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