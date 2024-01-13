جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من وزير الخارجية بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، رفع فيها إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، والذي تفضل به جلالته بتخصيص الرابع عشر من يناير من كل عام يوماً وطنياً للاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية، تقديرًا للجهود المخلصة التي تبذلها الكوادر الوطنية في وزارة الخارجية لتنمية علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة وحماية مصالحها وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي.
وأعرب وزير الخارجية عن بالغ شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم لما يوليه جلالته، من اهتمام كبير ودعم مستمر لوزارة الخارجية ومنسوبيها، وعلى ما تفضل به جلالته من توجيهات سديدة ورؤى حكيمة للمضي قدماً في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مملكة البحرين ودول العالم كافة، بما ينسجم مع مبادئ المملكة الراسخة الداعية إلى التضامن والتكاتف والتآخي مع كافة الأمم والشعوب في إطار قيم التسامح والتعايش الإنساني والتعاون البناء.
واستذكر وزير الخارجية، في هذه المناسبة، منجزات المسيرة الدبلوماسية الوطنية، التي امتدت لما يزيد عن خمسين عاماً من البذل والعطاء وما حققته من نجاحات في كافة الميادين الدبلوماسية والتي أسهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين في وسط المجتمع الدولي كدولة داعية للسلم والأمن الدوليين.
سائلا الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويمده بموفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يوفقه لتحقيق المزيد من التقدم والنماء والازدهار لوطننا الغالي ومواطنيه الكرام في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالته، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
MENAFN13012024000055011008ID1107716986
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.