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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من وزير الخارجية بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين

1/13/2024 2:02:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة من سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الرياني، وزير الخارجية، رفع فيها إلى سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، احتفاءً بالدبلوماسية البحرينية وعطاء وجهود كوادرها المخلصة لتنمية علاقات التعاون بين مملكة البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة، وحماية مصالحها وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي.

وأعرب وزير الخارجية عن جزيل الشكر والامتنان على ما تحظى به وزارة الخارجية ومنتسبيها من رعايةٍ واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، ودعمٍ ومساندة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
لتعزيز ‏الروابط والتعاون المشترك وتقوية العلاقات بين المملكة وكافة دول العالم، بما ينسجم مع مبادئ المملكة الراسخة والداعية إلى التضامن والتكاتف والتآخي مع كافة الأمم والشعوب في إطار قيم التسامح والتعايش الإنساني والتعاون البناء، مستذكراً منجزات ‏المسيرة الدبلوماسية الوطنية والمستمرة منذ أكثر من 50 عامًا، وما حققته من نجاحات في كافة الميادين الدبلوماسية أسهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين في المجتمع الدولي كدولة داعية للسلم والأمن الدوليين.

واختتم وزير الخارجية برقيته بالدعاء إلى المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على البحرين الأمن والاستقرار والازدهار، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

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