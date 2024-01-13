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رئيس مجلس الشورى يهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين

1/13/2024 2:02:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، خالص التهاني وأطيب التبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم،
بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، الذي تحتفي به المملكة في الرابع عشر من يناير كل عام، معبرا عن الفخر وعظيم الاعتزاز بمواقف مملكة البحرين التاريخية المشرفة في ترسيخ قيم التسامح، والتعايش بين الشعوب والثقافات والأديان.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بما تحقق في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم،
من إنجازات ونهضة دبلوماسية رائدة لمملكة البحرين، تعمقت من خلالها العلاقات الخارجية والدولية، والثوابت الوطنية في مد جسور التعاون، وبناء روابط تقوم على أساس احترام سيادة الدول وحسن ‏الجوار، والعمل المشترك لترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والدولي، منوها معاليه بالنهج الثابت في السياسة الخارجية، الذي يحظى بدعم جلالة الملك المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بما رسخ مكانة المملكة، وجعلها نموذجا يحتذى به في العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار الصالح إلى أن تخصيص يوم للاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية يؤكد نهج جلالة الملك المعظم، المواكب للمفاهيم الدبلوماسية المتقدمة، ويعتبر محطة وطنية لإبراز سجل النجاحات التي حصدتها الدبلوماسية البحرينية على مدى العقود الماضية، والمستويات العالية التي وصلت إليها مملكة البحرين في توطيد العلاقات والروابط مع دول العالم كافة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم، ويديم على جلالته نعمة الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن العزة والرخاء والرفعة في ظل قيادة جلالته الحكيمة .

وتقدم رئيس مجلس الشورى، بخالص التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعكس الاهتمام الوطني بالدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية في مختلف المناسبات، وفي كافة المجالات والمحافل الدولية.

وأثنى على النهج الدبلوماسي الحكيم لصاحب الجلالة الملك المعظم، وبما تحقق من إنجازات ومسيرة دبلوماسية رائدة لمملكة البحرين، رسخت الثوابت الوطنية في بناء العلاقات الدولية وفق سياسات خارجية معتدلة ومتزنة، أسهمت في تعزيز العلاقات البحرينية مع دول العالم، بفضل دعم الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومساندة سموه الكريم للخطط والمبادرات الرامية لإبراز نهج مملكة البحرين، الداعم للتسامح والتعايش والسلام في مختلف القضايا العربية والإسلامية والعالمية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه، وأن يديم على مملكة البحرين العزة والرخاء والرفعة والمزيد من التقدم في ظل قيادة جلالة الملك المعظم

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