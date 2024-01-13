رئيس مجلس الشورى يهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، خالص التهاني وأطيب التبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم،
بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، الذي تحتفي به المملكة في الرابع عشر من يناير كل عام، معبرا عن الفخر وعظيم الاعتزاز بمواقف مملكة البحرين التاريخية المشرفة في ترسيخ قيم التسامح، والتعايش بين الشعوب والثقافات والأديان.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بما تحقق في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم،
من إنجازات ونهضة دبلوماسية رائدة لمملكة البحرين، تعمقت من خلالها العلاقات الخارجية والدولية، والثوابت الوطنية في مد جسور التعاون، وبناء روابط تقوم على أساس احترام سيادة الدول وحسن الجوار، والعمل المشترك لترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والدولي، منوها معاليه بالنهج الثابت في السياسة الخارجية، الذي يحظى بدعم جلالة الملك المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بما رسخ مكانة المملكة، وجعلها نموذجا يحتذى به في العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار الصالح إلى أن تخصيص يوم للاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية يؤكد نهج جلالة الملك المعظم، المواكب للمفاهيم الدبلوماسية المتقدمة، ويعتبر محطة وطنية لإبراز سجل النجاحات التي حصدتها الدبلوماسية البحرينية على مدى العقود الماضية، والمستويات العالية التي وصلت إليها مملكة البحرين في توطيد العلاقات والروابط مع دول العالم كافة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم، ويديم على جلالته نعمة الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن العزة والرخاء والرفعة في ظل قيادة جلالته الحكيمة .
وتقدم رئيس مجلس الشورى، بخالص التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعكس الاهتمام الوطني بالدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية في مختلف المناسبات، وفي كافة المجالات والمحافل الدولية.
وأثنى على النهج الدبلوماسي الحكيم لصاحب الجلالة الملك المعظم، وبما تحقق من إنجازات ومسيرة دبلوماسية رائدة لمملكة البحرين، رسخت الثوابت الوطنية في بناء العلاقات الدولية وفق سياسات خارجية معتدلة ومتزنة، أسهمت في تعزيز العلاقات البحرينية مع دول العالم، بفضل دعم الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومساندة سموه الكريم للخطط والمبادرات الرامية لإبراز نهج مملكة البحرين، الداعم للتسامح والتعايش والسلام في مختلف القضايا العربية والإسلامية والعالمية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه، وأن يديم على مملكة البحرين العزة والرخاء والرفعة والمزيد من التقدم في ظل قيادة جلالة الملك المعظم
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