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البرلمان العربي يستنكر الادعاءات الكاذبة لممثلي الاحتلال الإسرائيلي بشأن مصر أمام (العدل الدولية)

1/13/2024 2:01:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 1 (كونا) -- استنكر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم السبت الادعاءات الكاذبة التي أدلى بها ممثلو الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن موقف مصر من معبر رفح.
وأكد العسومي في بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم السبت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "تحاول التهرب من جرائمها البشعة التي ترتكبها في قطاع غزة بهذه الادعاءات الباطلة بعد أن وجدت نفسها محاطة بوثائق مؤكدة لما قامت بها من جرائم".
وشدد البيان على أن "موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية هذا العدوان الغاشم لا يحتاج إلى شهادة من أحد" مبينا أن "مصر سخرت أجهزتها كافة لتلبية الأولويات الإنسانية والطبية الملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأشار في هذا الصدد إلى أن مصر "هي صاحبة النصيب الأكبر من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة ولم تدخر جهدا من أجل تيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح فضلا عن جهودها الحثيثة على المستوى السياسي لوقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان".
وقال العسومي إن القصف الذي قامت به (القوة القائمة بالاحتلال) في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني "كان واضح للعيان" كما أن عرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "لا تحتاج إلى دليل" فقد رأى العالم أجمع جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها.
وثمن مواقف مصر قيادة وشعبا مؤكدا أنها "دائما في طليعة المناصرين والداعمين للقضية الفلسطينية على المستويات كافة".
وأضاف أن "هذا ليس بجديد على مصر قلب العروبة النابض التي تقف حائط صد منيع أمام مخططات ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".
وكانت مصر نفت نفيا قاطعا أمس الجمعة مزاعم فريق الدفاع التابع للكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية بأنها المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح ورأت أنها ليست سوى أكاذيب.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان في بيان أمس إن "تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع".
وأضاف رشوان أنه "عندما وجد الاحتلال نفسه أمام محكمة العدل الدولية متهما بأدلة موثقة بهذه الجرائم لجأ إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانته المرجحة من جانب المحكمة". (النهاية)

م ف م / ا س م / م ع ع




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