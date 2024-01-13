أستراليا تفوز على الهند بثنائية نظيفة ضمن منافسات كأس آسيا لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 - 1 (كونا) -- فاز منتخب أستراليا على نظيره الهندي بهدفين دون رد في مباراة أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (أحمد بن علي) بتعادل المنتخبين دون أهداف رغم السيطرة الأسترالية على معظم مجريات اللعب.
وفي الشوط الثاني نجح جاكسون إيرفين في تسجيل الهدف الأول لمنتخب أستراليا في الدقيقة ال50 في حين أضاف زميله جوردان بوس الهدف الثاني في الدقيقة ال72.
ويلعب بعد هذه المباراة منتخبا الصين وطاجيكستان في إطار المجموعة الأولى في حين يواجه منتخب أوزبكستان نظيره السوري ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.
يذكر أن كأس آسيا (قطر 2023) انطلقت أمس الجمعة بفوز المنتخب القطري على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف دون رد فيما تستمر منافسات البطولة إلى العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)
س س س / م ع ع
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