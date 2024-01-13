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أستراليا تفوز على الهند بثنائية نظيفة ضمن منافسات كأس آسيا لكرة القدم

1/13/2024 2:01:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 - 1 (كونا) -- فاز منتخب أستراليا على نظيره الهندي بهدفين دون رد في مباراة أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (أحمد بن علي) بتعادل المنتخبين دون أهداف رغم السيطرة الأسترالية على معظم مجريات اللعب.
وفي الشوط الثاني نجح جاكسون إيرفين في تسجيل الهدف الأول لمنتخب أستراليا في الدقيقة ال50 في حين أضاف زميله جوردان بوس الهدف الثاني في الدقيقة ال72.
ويلعب بعد هذه المباراة منتخبا الصين وطاجيكستان في إطار المجموعة الأولى في حين يواجه منتخب أوزبكستان نظيره السوري ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.
يذكر أن كأس آسيا (قطر 2023) انطلقت أمس الجمعة بفوز المنتخب القطري على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف دون رد فيما تستمر منافسات البطولة إلى العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)

س س س / م ع ع




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