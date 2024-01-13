Sunday, 14 January 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المبعوث الأممي لليمن يدعو لتجنب أي خطوة تفاقم التصعيد والتوتر في البحر الأحمر

1/13/2024 2:01:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 13 - 1 (كونا) -- دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ جميع الأطراف المعنية بالتطورات في اليمن إلى تجنب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم سوء الأوضاع أو تصعيد التهديد على طرق التجارة البحرية وزيادة التوترات الإقليمية.
وأكد غرندبرغ في بيان اليوم السبت ضرورة حماية المدنيين اليمنيين والحاجة لصون التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بجهود السلام منذ هدنة عام 2022.
وأشار إلى الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في ديسمبر الماضي والمناقشات الجارية حول خارطة الطريق الأممية التي من شأنها تفعيل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة ومعالجة أولويات أساسية لصالح الشعب اليمني.
وأعرب عن بالغ قلقه إزاء تزعزع الوضع الإقليمي بشكل متزايد والتأثير السلبي لذلك على جهود السلام في اليمن وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة.
وحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتقديم المسارات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية ويدعو إلى وقف التصعيد.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس الجمعة أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى عملية (حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت إنها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)

س ن ص / م ع ع




MENAFN13012024000071011013ID1107716949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث