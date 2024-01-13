المبعوث الأممي لليمن يدعو لتجنب أي خطوة تفاقم التصعيد والتوتر في البحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 13 - 1 (كونا) -- دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ جميع الأطراف المعنية بالتطورات في اليمن إلى تجنب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم سوء الأوضاع أو تصعيد التهديد على طرق التجارة البحرية وزيادة التوترات الإقليمية.
وأكد غرندبرغ في بيان اليوم السبت ضرورة حماية المدنيين اليمنيين والحاجة لصون التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بجهود السلام منذ هدنة عام 2022.
وأشار إلى الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في ديسمبر الماضي والمناقشات الجارية حول خارطة الطريق الأممية التي من شأنها تفعيل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة ومعالجة أولويات أساسية لصالح الشعب اليمني.
وأعرب عن بالغ قلقه إزاء تزعزع الوضع الإقليمي بشكل متزايد والتأثير السلبي لذلك على جهود السلام في اليمن وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة.
وحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتقديم المسارات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية ويدعو إلى وقف التصعيد.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس الجمعة أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى عملية (حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت إنها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)
س ن ص / م ع ع
MENAFN13012024000071011013ID1107716949
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