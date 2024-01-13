(مهرجان العلا للحمضيات) يختتم فعالياته بانتعاش اقتصادي وأجواء ترفيهية تجذب السياح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز الحسيني (حدث مصور)
العلا - 13 - 1 (كونا) -- بأجواء مليئة بالفرح والسرور اختتم (مهرجان العلا للحمضيات) فعاليات موسمه الثاني في محافظة (العلا) السعودية اليوم السبت والذي ساهم بانتعاش اقتصاد المدينة وجذب السياح بفعاليات عدة.
وحظي المهرجان الذي أقيم تحت رعاية الهيئة الملكية لمحافظة العلا بإقبال الزوار على معروضات الفواكه المقطوفة من 200 ألف شجرة في 4700 مزرعة في (العلا) وقدم من خلاله أكثر من 30 صنف من الحمضيات المحلية.
وعكس المهرجان تجربة ثرية للزوار من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع مزودي المأكولات والمشروبات وتقديم دورات مفيدة. (النهاية) ع ظ / أ م س
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