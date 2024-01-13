(مهرجان العلا للحمضيات) يختتم فعالياته بانتعاش اقتصادي وأجواء ترفيهية تجذب السياح

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز الحسيني (حدث مصور)

العلا - 13 - 1 (كونا) -- بأجواء مليئة بالفرح والسرور اختتم (مهرجان العلا للحمضيات) فعاليات موسمه الثاني في محافظة (العلا) السعودية اليوم السبت والذي ساهم بانتعاش اقتصاد المدينة وجذب السياح بفعاليات عدة.

وحظي المهرجان الذي أقيم تحت رعاية الهيئة الملكية لمحافظة العلا بإقبال الزوار على معروضات الفواكه المقطوفة من 200 ألف شجرة في 4700 مزرعة في (العلا) وقدم من خلاله أكثر من 30 صنف من الحمضيات المحلية.

وعكس المهرجان تجربة ثرية للزوار من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع مزودي المأكولات والمشروبات وتقديم دورات مفيدة. (النهاية) ع ظ / أ م س