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(التعاون الإسلامي) تعرب عن انشغالها العميق ازاء التطورات الخطيرة في منطقة البحر الأحمر

1/13/2024 2:01:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 13 - 1 (كونا) -- أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت عن "عميق انشغالها" إزاء التطورات الخطيرة في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي استهدفت عددا من المواقع داخل اليمن.
وشددت الأمانة العامة في بيان لها على ضرورة العمل من أجل خفض حدة التوتر وعلى تجنب التصعيد في منطقة البحر الأحمر واتساع الصراع وذلك للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى عملية (حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت إنها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)

ف ن / م م ج




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