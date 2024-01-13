(التعاون الإسلامي) تعرب عن انشغالها العميق ازاء التطورات الخطيرة في منطقة البحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 13 - 1 (كونا) -- أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت عن "عميق انشغالها" إزاء التطورات الخطيرة في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي استهدفت عددا من المواقع داخل اليمن.
وشددت الأمانة العامة في بيان لها على ضرورة العمل من أجل خفض حدة التوتر وعلى تجنب التصعيد في منطقة البحر الأحمر واتساع الصراع وذلك للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى عملية (حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت إنها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)
ف ن / م م ج
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