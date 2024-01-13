منتخب طاجيكستان يتعادل مع نظيره الصيني من دون أهداف ضمن منافسات كأس آسيا بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 -1 (كونا) -- تعادل منتخب (طاجيكستان) اليوم السبت مع نظيره الصيني من دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (عبدالله بن خليفة) بتعادل الفريقين من دون أهداف رغم الأفضلية النسبية لمنتخب (طاجيكستان) على نظيره (الصيني).
وفي الشوط الثاني استمر التعادل بين المنتخبين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ليتقاسما نقاط المباراة اذ تضم المجموعة الاولى اضافة الى (الصين) و(طاجيكستان) منتخبا (قطر) و(لبنان).
ويلعب بعد هذه المباراة منتخبا (أوزبكستان) و(سوريا) ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا (قطر 2023).
يذكر أن بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر2023) انطلقت أمس بفوز المنتخب القطري على نظيره اللبناني بثلاثة اهداف دون رد فيما تستمر منافسات البطولة لغاية العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)
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