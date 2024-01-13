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منتخب طاجيكستان يتعادل مع نظيره الصيني من دون أهداف ضمن منافسات كأس آسيا بقطر

1/13/2024 2:01:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 -1 (كونا) -- تعادل منتخب (طاجيكستان) اليوم السبت مع نظيره الصيني من دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (عبدالله بن خليفة) بتعادل الفريقين من دون أهداف رغم الأفضلية النسبية لمنتخب (طاجيكستان) على نظيره (الصيني).
وفي الشوط الثاني استمر التعادل بين المنتخبين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ليتقاسما نقاط المباراة اذ تضم المجموعة الاولى اضافة الى (الصين) و(طاجيكستان) منتخبا (قطر) و(لبنان).
ويلعب بعد هذه المباراة منتخبا (أوزبكستان) و(سوريا) ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا (قطر 2023).
يذكر أن بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر2023) انطلقت أمس بفوز المنتخب القطري على نظيره اللبناني بثلاثة اهداف دون رد فيما تستمر منافسات البطولة لغاية العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)

س س س / م م ج



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