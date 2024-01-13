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السودان: الحكومة ترفض المشاركة في قمة الإيغاد بكمبالا وقائد الدعم السريع يوافق

1/13/2024 2:01:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 13 - 1 (كونا) -- أعلنت الحكومة السودانية اليوم السبت رفضها المشاركة في قمة الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) المقررة في العاصمة الأوغندية كمبالا أواخر هذا الأسبوع فيما وافق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو على حضور القمة التي ستبحث الأزمة في السودان وقضايا أخرى.
وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان له إن حكومة السودان تلقت دعوة من الإيغاد لحضور القمة في كمبالا لمناقشة ما يدور في السودان لكنه اتهم المنظمة بعدم الالتزام بتنفيذ مخرجات قمة جيبوتي بعقد اجتماع بين رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع ولم تقدم تبريرا مقنعا لإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا في 28 ديسمبر.
وأضاف "ترى حكومة السودان أن ليس هناك ما يستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة".
كان قائد الدعم السريع قد اشترط للقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 28 ديسمبر الماضي أن يكون الاجتماع بحضور كل قادة الإيغاد وألا يقتصر على رئيس المنظمة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر قيلي منفردا وهو ما حال دون إتمام اللقاء حينها.
وتبعا لذلك أعلن دقلو في بيان اليوم موافقته على حضور قمة الإيغاد التي ستعقد الخميس المقبل.
وفي 11 يناير الجاري دعا رئيس جيبوتي رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيغاد إسماعيل قيلي الدول الأعضاء لعقد قمة استثنائية بأوغندا في 18 من هذا الشهر لمناقشة الأوضاع في السودان والخلاف بين إثيوبيا والصومال.
ومنذ الخامس عشر من إبريل الماضي اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى قتل فيه الالاف من المدنيين وشرد أكثر من 8 ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لجئوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

م ع م / ه س ص



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