السودان: الحكومة ترفض المشاركة في قمة الإيغاد بكمبالا وقائد الدعم السريع يوافق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 13 - 1 (كونا) -- أعلنت الحكومة السودانية اليوم السبت رفضها المشاركة في قمة الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) المقررة في العاصمة الأوغندية كمبالا أواخر هذا الأسبوع فيما وافق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو على حضور القمة التي ستبحث الأزمة في السودان وقضايا أخرى.
وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان له إن حكومة السودان تلقت دعوة من الإيغاد لحضور القمة في كمبالا لمناقشة ما يدور في السودان لكنه اتهم المنظمة بعدم الالتزام بتنفيذ مخرجات قمة جيبوتي بعقد اجتماع بين رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع ولم تقدم تبريرا مقنعا لإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا في 28 ديسمبر.
وأضاف "ترى حكومة السودان أن ليس هناك ما يستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة".
كان قائد الدعم السريع قد اشترط للقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 28 ديسمبر الماضي أن يكون الاجتماع بحضور كل قادة الإيغاد وألا يقتصر على رئيس المنظمة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر قيلي منفردا وهو ما حال دون إتمام اللقاء حينها.
وتبعا لذلك أعلن دقلو في بيان اليوم موافقته على حضور قمة الإيغاد التي ستعقد الخميس المقبل.
وفي 11 يناير الجاري دعا رئيس جيبوتي رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيغاد إسماعيل قيلي الدول الأعضاء لعقد قمة استثنائية بأوغندا في 18 من هذا الشهر لمناقشة الأوضاع في السودان والخلاف بين إثيوبيا والصومال.
ومنذ الخامس عشر من إبريل الماضي اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى قتل فيه الالاف من المدنيين وشرد أكثر من 8 ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لجئوا إلى دول مجاورة. (النهاية)
م ع م / ه س ص
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