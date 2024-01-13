الجولة الثانية من البطولة الآسيوية لكرة اليد بالبحرين تتواصل وسط مستويات قوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 13 - 11 (كونا) -- تواصلت الجولة الثانية من منافسات البطولة الآسيوية ال21 لكرة اليد التي تستضيفها البحرين اليوم السبت بفوز المنتخب السعودي على نظيره الهندي بنتيجة (48-17) ضمن المجموعة الثالثة.
وحقق منتخب الامارات فوزا عريضا على نظيره الكازاخستاني بنتيجة (39-15) لحساب المجموعة الرابعة من البطولة.
كما فاز منتخب البحرين على منتخب هونغ كونغ بنتيجة (47-20).
وسيطر التعادل على مباراة منتخب اليابان ونظيره العراقي بنتيجة (28-28) حيث ان الشوط الاول من المباراة انتهى بالتعادل ايضا بنتيجة (15-15).
وسيلعب يوم غد الاحد منتخب الكويت مباراته الثانية في البطولة ضد منتخب الصين تايبيه في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وكان منتخب الكويت قد فاز في المباراة التي لعبها ضد نظيره العماني يوم امس الجمعة بنتيجة (27-26).
ويشارك في البطولة التي انطلقت الخميس الماضي في البحرين 16 منتخبا تم توزيعها على أربع مجموعات الأولى تضم منتخبات الكويت وقطر وعمان والصين تايبيه والمجموعة الثانية تضم منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا.
وتضم المجموعة الثالثة منتخبات السعودية والعراق والهند واليابان والرابعة تضم منتخبات البحرين والإمارات وهونغ كونغ وكازاخستان. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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