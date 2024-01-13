افتتاح بطولة الكويت الاسيوية لرماية الخرطوش بمشاركة 26 منتخبا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 1 (كونا) -- افتتحت مساء اليوم السبت بطولة الكويت الاسيوية لرماية الخرطوش بمجمع (ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي) بمشاركة عدد كبير من الرماة والراميات الآسيويين يمثلون 26 منتخبا وتستمر منافساتها لمدة 9 أيام.
وأعلن رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية رئيس الشرف للنادي الكويتي الرياضي للرماية الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح افتتاح البطولة متمنيا متابعة منافسات قوية التي تمنح أبطالها 8 بطاقات تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر اقامتها في باريس الصيف المقبل.
وتبدأ منافسات البطولة غدا الاحد بإقامة تصفيات مسابقة رماية (تراب) للرجال والسيدات والناشئين على ان تقام نهائياتها الاثنين المقبل فيما تستمر باقي المنافسات تباعا باقامة مسابقات رماية (سكيت) ورماية الزوجي المختلط للمسابقتين لذات الفئات.
وثمن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة دعيج العتيبي عاليا الرعاية الأبوية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للرماية الكويتية ما كان له الأثر الكبير لتطورها وتحقيقها لنجاحات متتالية.
وقال العتيبي في كلمة له بافتتاح البطولة ان مشاركة نحو 500 رياضي من الدول الاسيوية بالبطولة من لاعبين ومدربين واداريين بأبرز رماتها سيمنح البطولة تنافسية عالية كونها مؤهلة للأولمبياد موضحا ان اللجنة المنظمة أعدت كافة التجهيزات بدعم مميز من جهات الدولة ذات الصلة لإنجاح هذا الحدث الرياضي القاري المهم.
وتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمسؤولي الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة لمنح الاتحاد الكويتي حق تنظيم هذه البطولة الكبيرة مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة لتذليل كافة الصعوبات لانجاح الاستضافة.
ومن جانبه قال رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوتشيانو روسي في كلمة مماثلة ان الاتحاد واثق تماما من نجاح الاتحاد الكويتي بتنظيم البطولة موضحا ان المقاعد التأهيلية للأولمبياد ستوزع 4 بطاقات لفئة الرجال ومثلها للسيدات لمسابقتي (سكيت) و(تراب).
واكد روسي حرص الاتحاد على توثيق العلاقات مع نظيره الآسيوي مشيدا بجهود رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الشيخ سلمان الحمود الصباح في جعل رماة آسيا من ضمن الأفضل على مستوى العالم في مختلف منافسات الرماية.
بدورها أكدت عضو اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس اللجنة النسائية فاطمة حيات دعم اللجنة الاولمبية برئاسة الشيخ فهد ناصر الصباح لكل لاعبي الكويت بمختلف المنافسات لا سيما بالرماية التي حققت العديد من الانجازات الكبرى.
واعربت حيات عن أملها بتحقيق رماة وراميات الكويت لمراكز متقدمة وتحقيق التأهيل للأولمبياد منوهة بالتنظيم الاحترافي لاتحاد الرماية الكويتي للبطولة.
يذكر ان البطولة تشهد مشاركة رماة من السعودية والأمارات وعمان وقطر والبحرين والعراق ولبنان والاردن وفلسطين وسوريا وايران وسنغافورة وإندونيسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا والفلبين وتايلاند وباكستان والهند وسيرلانكا والصين واليابان وكوريا والصين تايبيه اضافة الى الكويت.(النهاية)
ف ش ا / ط أ ب
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