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افتتاح بطولة الكويت الاسيوية لرماية الخرطوش بمشاركة 26 منتخبا

1/13/2024 2:00:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 1 (كونا) -- افتتحت مساء اليوم السبت بطولة الكويت الاسيوية لرماية الخرطوش بمجمع (ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي) بمشاركة عدد كبير من الرماة والراميات الآسيويين يمثلون 26 منتخبا وتستمر منافساتها لمدة 9 أيام.
وأعلن رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية رئيس الشرف للنادي الكويتي الرياضي للرماية الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح افتتاح البطولة متمنيا متابعة منافسات قوية التي تمنح أبطالها 8 بطاقات تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر اقامتها في باريس الصيف المقبل.
وتبدأ منافسات البطولة غدا الاحد بإقامة تصفيات مسابقة رماية (تراب) للرجال والسيدات والناشئين على ان تقام نهائياتها الاثنين المقبل فيما تستمر باقي المنافسات تباعا باقامة مسابقات رماية (سكيت) ورماية الزوجي المختلط للمسابقتين لذات الفئات.
وثمن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة دعيج العتيبي عاليا الرعاية الأبوية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للرماية الكويتية ما كان له الأثر الكبير لتطورها وتحقيقها لنجاحات متتالية.
وقال العتيبي في كلمة له بافتتاح البطولة ان مشاركة نحو 500 رياضي من الدول الاسيوية بالبطولة من لاعبين ومدربين واداريين بأبرز رماتها سيمنح البطولة تنافسية عالية كونها مؤهلة للأولمبياد موضحا ان اللجنة المنظمة أعدت كافة التجهيزات بدعم مميز من جهات الدولة ذات الصلة لإنجاح هذا الحدث الرياضي القاري المهم.
وتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمسؤولي الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة لمنح الاتحاد الكويتي حق تنظيم هذه البطولة الكبيرة مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة لتذليل كافة الصعوبات لانجاح الاستضافة.
ومن جانبه قال رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوتشيانو روسي في كلمة مماثلة ان الاتحاد واثق تماما من نجاح الاتحاد الكويتي بتنظيم البطولة موضحا ان المقاعد التأهيلية للأولمبياد ستوزع 4 بطاقات لفئة الرجال ومثلها للسيدات لمسابقتي (سكيت) و(تراب).
واكد روسي حرص الاتحاد على توثيق العلاقات مع نظيره الآسيوي مشيدا بجهود رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الشيخ سلمان الحمود الصباح في جعل رماة آسيا من ضمن الأفضل على مستوى العالم في مختلف منافسات الرماية.
بدورها أكدت عضو اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس اللجنة النسائية فاطمة حيات دعم اللجنة الاولمبية برئاسة الشيخ فهد ناصر الصباح لكل لاعبي الكويت بمختلف المنافسات لا سيما بالرماية التي حققت العديد من الانجازات الكبرى.
واعربت حيات عن أملها بتحقيق رماة وراميات الكويت لمراكز متقدمة وتحقيق التأهيل للأولمبياد منوهة بالتنظيم الاحترافي لاتحاد الرماية الكويتي للبطولة.
يذكر ان البطولة تشهد مشاركة رماة من السعودية والأمارات وعمان وقطر والبحرين والعراق ولبنان والاردن وفلسطين وسوريا وايران وسنغافورة وإندونيسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا والفلبين وتايلاند وباكستان والهند وسيرلانكا والصين واليابان وكوريا والصين تايبيه اضافة الى الكويت.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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