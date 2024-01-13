باكستان: مقتل 4 مسلحين في عمليتين أمنيتين منفصلتين بشمال البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد -13 - 1 (كونا) -- قتل أربعة "إرهابيين" على الأقل في عمليتين منفصلتين نفذتهما قوات الأمن في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان قرب الحدود مع أفغانستان.
وذكر الجيش الباكستاني في بيان أنه تم تنفيذ عملية أمنية بناء على معلومات استخباراتية في منطقة (مير علي) بمقاطعة شمال وزيرستان القبلية بينما جرت عملية أخرى في منطقة (كولاشي) في مدينة (ديرا إسماعيل خان) بالاقليم.
وأكد البيان مقتل إرهابيين اثنين من بين أربعة إرهابيين خلال العمليتين.
كما عثرت قوات الأمن على أسلحة وذخائر ومتفجرات بحوزة الإرهابيين الذين شاركوا في أنشطة إرهابية مختلفة بما في ذلك الهجمات ضد قوات الأمن والقتل المستهدف للمدنيين الأبرياء.
وقال بيان الجيش إنه جرى تنفيذ عملية تطهير للمناطق المحيطة للقضاء على أي إرهابيين آخرين في المنطقة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي قتل أربعة "إرهابيين" على الأقل من بينهم مهاجم انتحاري في عملية أمنية في منطقة شمال وزيرستان القبلية في خيبر بختنخوا.
وتأتي العمليات الأمنية في الوقت الذي ينفذ فيه الجيش الباكستاني عمليات ضد المسلحين بعد أن أنهت حركة طالبان باكستان المحظورة وقف إطلاق النار مع الحكومة العام الماضي.
وقتل 25 جنديا من الجيش الباكستاني الشهر الماضي في حادثين منفصلين في يوم واحد في منطقتي كولاتشي ودارازيندا في خيبر بختونخوا. (النهاية)
س ب ك / م م ج
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