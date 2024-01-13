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باكستان: مقتل 4 مسلحين في عمليتين أمنيتين منفصلتين بشمال البلاد

1/13/2024 2:00:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد -13 - 1 (كونا) -- قتل أربعة "إرهابيين" على الأقل في عمليتين منفصلتين نفذتهما قوات الأمن في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان قرب الحدود مع أفغانستان.
وذكر الجيش الباكستاني في بيان أنه تم تنفيذ عملية أمنية بناء على معلومات استخباراتية في منطقة (مير علي) بمقاطعة شمال وزيرستان القبلية بينما جرت عملية أخرى في منطقة (كولاشي) في مدينة (ديرا إسماعيل خان) بالاقليم.
وأكد البيان مقتل إرهابيين اثنين من بين أربعة إرهابيين خلال العمليتين.
كما عثرت قوات الأمن على أسلحة وذخائر ومتفجرات بحوزة الإرهابيين الذين شاركوا في أنشطة إرهابية مختلفة بما في ذلك الهجمات ضد قوات الأمن والقتل المستهدف للمدنيين الأبرياء.
وقال بيان الجيش إنه جرى تنفيذ عملية تطهير للمناطق المحيطة للقضاء على أي إرهابيين آخرين في المنطقة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي قتل أربعة "إرهابيين" على الأقل من بينهم مهاجم انتحاري في عملية أمنية في منطقة شمال وزيرستان القبلية في خيبر بختنخوا.
وتأتي العمليات الأمنية في الوقت الذي ينفذ فيه الجيش الباكستاني عمليات ضد المسلحين بعد أن أنهت حركة طالبان باكستان المحظورة وقف إطلاق النار مع الحكومة العام الماضي.
وقتل 25 جنديا من الجيش الباكستاني الشهر الماضي في حادثين منفصلين في يوم واحد في منطقتي كولاتشي ودارازيندا في خيبر بختونخوا. (النهاية)

س ب ك / م م ج



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