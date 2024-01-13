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الهند تسجل 1200 حالة إصابة بمتغير كوفيد - 19 الفرعي جيه إن - 1

1/13/2024 1:49:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اليوم السبت اتحاد بحوث علم الجينوم وتباين فيروسات سلالات كوفيد - 19 بالهند أنه تم الإبلاغ عما إجماليه 1200 حالة إصابة بالمتغير الفرعي جيه إن - 1 لكوفيد - 19 في البلاد حتى الآن.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء عن الاتحاد قوله إن ولاية ناجالاند أصبحت أحدث ولاية من بين 17 ولاية وأقاليم اتحادية تكتشف وجود المتغير الفرعي جيه إن -1 لكوفيد - 19 حيث سجلت الولاية أول حالة إصابة بالمتغير.

وأظهرت البيانات التي جمعها اتحاد بحوث علم الجينوم الهندي أن ولاية كارناتاكا أبلغت عن أكبر عدد من حالات المتغير الفرعي الجديد وشهدت 215 حالة، تليها ولاية أندرا براديش 189 حالة، وماهاراشترا 170 حالة، وكيرالا 154 حالة، والبنغال الغربية 96 حالة، وجوا 90 حالة وتاميل نادو 88 وجوجارات 76 حالة.


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