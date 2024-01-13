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خالد عيسى: نحترم جميع المنافسين في كأس آسيا

1/13/2024 1:48:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد خالد عيسى حارس المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الفريق يمتلك عناصر شابة بعضها يخوض نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى، وأن الجميع سيكونون داعمين لهم من خلال إعطائهم الخبرة المطلوبة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخبنا الوطني أمام هونج كونج بافتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، إن الجيل الحالي مشابه للأجيال السابقة في التلاحم داخل وخارج الملعب، وهو ما يميز منتخبنا منذ سنوات طويلة، وهذا أمر مهم في كرة القدم حيث نأمل أن يكلل بالنجاح على أرضية الملعب."

وتحدث حارس المنتخب الوطني عن مباراة الغد قائلا :" المباراة الأولى في أي بطولة مهمة جداً ، نحن نحترم منتخب هونج كونج وكل المنافسين الموجودين في البطولة".

وأضاف :" من المؤكد أن كافة المنتخبات التي وصلت إلى النهائيات قوية وكلها لديها طموح و نحترمها، و كامل التركيز منصب على مباراة الغد".

وتمنى خالد عيسى أن تتواجد جماهير المنتخب بأعداد كبيرة في مباراة الغد وبقية المباريات، مشيراً إلى أن المساندة الجماهيرية مهمة لأنها تعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وتزيد ثقتهم بأنفسهم في جميع المواجهات.

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