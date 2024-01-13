طاجيكستان تتعادل مع الصين سلبيا في ظهورها الأول بكأس الأمم الآسيوية



تعادل منتخبا الصين وطاجيكستان سلبيا اليوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا لكرة القدم بعدما ألغى الحكم هدفا لمنتخب الصين في قرار مثير للجدل.

وجاءت المباراة التي أقيمت على استاد عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة متوازنة وهادئة إلى حد كبير، وسط سيطرة أكبر من طاجيكستان على الكرة، خصوصا حتى الدقيقة 65.

وحاول منتخب طاجيكستان، الذي يخوض كأس آسيا للمرة الأولى، تسجيل الهدف الأول في مشواره بالبطولة خاصة في الشوط الأول لكن معظم تسديدات لاعبيه جاءت بعيدة عن مرمى الصين.

وغلبت التدخلات البدنية القوية على شوط المباراة الأول، إذ أوقف الحكم السعودي محمد الهويش اللقاء في أكثر من مناسبة لعلاج لاعبي الفريقين.

وانقلبت الأمور لصالح الصين في آخر ثلث ساعة من المباراة، عندما زاد من الضغط محاولا تسجيل هدف يخطف به النقاط الثلاث.

وسدد البديل زو جين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 78 لكن حارس طاجيكستان تصدى لها ببراعة وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وظن لاعبو الصين أنهم سجلوا الهدف الأول في الدقيقة 81، بعد ركلة ركنية قابلها تشو شانشي بضربة رأس قوية لتسكن الكرة الشباك.

لكن حكام تقنية الفيديو طالبوا حكم الساحة بمراجعة الهدف، ليقرر الحكم السعودي إلغاءه بداعي وجود حالة تسلل على مدافع الصين أثناء تسديد الكرة.

وأثار القرار دهشة لاعبي الصين وجماهيرهم لكن الحكم احتسب التسلل بناء على تداخل أحد لاعبي الصين مع مدافع طاجيكستان مما منعه من محاولة إبعاد الكرة المتجهة إلى المرمى.

وجاء التعادل ليمنح نقطة لكل منتخب، مما ضمن صدارة المجموعة الأولى لقطر بعد نهاية الجولة الأولى، بعد فوزها على لبنان 3-صفر أمس الجمعة في افتتاح البطولة.

ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ويأتي خلفه منتخبا الصين وطاجيكستان بنقطة لكل منهما، ويتذيل منتخب لبنان ترتيب المجموعة دون رصيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز